https://ria.ru/20250301/kot-2002397415.html

Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык

Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык - РИА Новости, 01.03.2025

Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык

Работник торгового рынка во Владивостоке Батыр, у которого живет кот, понимающий китайский язык, рассказал РИА Новости о двухдневных безуспешных поисках... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T04:58:00+03:00

2025-03-01T04:58:00+03:00

2025-03-01T08:53:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости, Инна Эстрина. Работник торгового рынка во Владивостоке Батыр, у которого живет кот, понимающий китайский язык, рассказал РИА Новости о двухдневных безуспешных поисках пушистого любимца, - его, по словам очевидцев, увёз неизвестный на иномарке. По словам Батыра, трехлетнего кота по имени Чульгира ищут уже два дня. Животное жило в комнате на рынке, поэтому его знали многие посетители. "Кот понимает китайский язык: воспитывал его китаец Ваня, который здесь чай и фрукты продаёт. Он и имя ему дал, по факту кот только китайский и понимал. Выпускали кота гулять и когда не вернулся, стали его сразу искать. Нам сказали, что его приманил неизвестный и увёз на машине. Говорят, вроде бы волонтёр, занимающийся животными... Сейчас идём заявление в полицию подавать", - рассказал агентству Батыр, едва сдерживая волнение. По его словам, кот всегда гулял на улице, ловил мышей, но не выглядел, как бездомный. "Домашний кот, любимец", - уточнил он.

https://ria.ru/20230530/koshka-1874960762.html

https://ria.ru/20241116/kot-1984099423.html

владивосток

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Кот, похищенный во Владивостоке Во Владивостоке похитили кота, понимающего по-китайски. Как рассказал РИА Новости работник торгового рынка Батыр, у которого живёт кот, питомца ищут уже два дня. Удалось выяснить, что трёхлетнего Чульгира приманил неизвестный и увёз на машине. Хозяин намерен обратиться в полицию. Кота вырастил китаец Ваня, он же дал ему такое имя. Поэтому, по словам Батыра, кот реагирует только на китайский язык. 2025-03-01T04:58 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток