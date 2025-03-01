https://ria.ru/20250301/kot-2002397415.html
Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык
Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык
Работник торгового рынка во Владивостоке Батыр, у которого живет кот, понимающий китайский язык, рассказал РИА Новости о двухдневных безуспешных поисках... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:58:00+03:00
2025-03-01T04:58:00+03:00
2025-03-01T08:53:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости, Инна Эстрина. Работник торгового рынка во Владивостоке Батыр, у которого живет кот, понимающий китайский язык, рассказал РИА Новости о двухдневных безуспешных поисках пушистого любимца, - его, по словам очевидцев, увёз неизвестный на иномарке. По словам Батыра, трехлетнего кота по имени Чульгира ищут уже два дня. Животное жило в комнате на рынке, поэтому его знали многие посетители. "Кот понимает китайский язык: воспитывал его китаец Ваня, который здесь чай и фрукты продаёт. Он и имя ему дал, по факту кот только китайский и понимал. Выпускали кота гулять и когда не вернулся, стали его сразу искать. Нам сказали, что его приманил неизвестный и увёз на машине. Говорят, вроде бы волонтёр, занимающийся животными... Сейчас идём заявление в полицию подавать", - рассказал агентству Батыр, едва сдерживая волнение. По его словам, кот всегда гулял на улице, ловил мышей, но не выглядел, как бездомный. "Домашний кот, любимец", - уточнил он.
https://ria.ru/20230530/koshka-1874960762.html
https://ria.ru/20241116/kot-1984099423.html
владивосток
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кот, похищенный во Владивостоке
Во Владивостоке похитили кота, понимающего по-китайски. Как рассказал РИА Новости работник торгового рынка Батыр, у которого живёт кот, питомца ищут уже два дня. Удалось выяснить, что трёхлетнего Чульгира приманил неизвестный и увёз на машине. Хозяин намерен обратиться в полицию.
Кота вырастил китаец Ваня, он же дал ему такое имя. Поэтому, по словам Батыра, кот реагирует только на китайский язык.
2025-03-01T04:58
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке похитили кота, понимающего китайский язык
Во Владивостоке кота, понимающего китайский язык, увез неизвестный на иномарке
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости, Инна Эстрина. Работник торгового рынка во Владивостоке Батыр, у которого живет кот, понимающий китайский язык, рассказал РИА Новости о двухдневных безуспешных поисках пушистого любимца, - его, по словам очевидцев, увёз неизвестный на иномарке.
По словам Батыра, трехлетнего кота по имени Чульгира ищут уже два дня. Животное жило в комнате на рынке, поэтому его знали многие посетители.
"Кот понимает китайский язык: воспитывал его китаец Ваня, который здесь чай и фрукты продаёт. Он и имя ему дал, по факту кот только китайский и понимал. Выпускали кота гулять и когда не вернулся, стали его сразу искать. Нам сказали, что его приманил неизвестный и увёз на машине. Говорят, вроде бы волонтёр, занимающийся животными... Сейчас идём заявление в полицию подавать", - рассказал агентству Батыр, едва сдерживая волнение.
По его словам, кот всегда гулял на улице, ловил мышей, но не выглядел, как бездомный. "Домашний кот, любимец", - уточнил он.