В Москве более 680 кошек из приютов нашли новых хозяев в 2024 году
В Москве 681 кошка переехала из приюта в новый дом к любящим хозяевам в 2024 г
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКошка в приюте для безнадзорных животных в Москве
Кошка в приюте для безнадзорных животных в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Свыше 680 кошек, обитающих в московских приютах, переехали в 2024 году в новый дом и нашли себе любящих хозяев, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Первого марта в России отмечается День кошек. Этот праздник проходит под девизом: "Любовь к кошке — навсегда!" Москва помогает хозяевам четвероногих, а также заботится о бездомных животных. В городе работает 13 муниципальных приютов. Здесь нашли временное пристанище, уход и заботу более 1400 кошек. Их лечат, стерилизуют, социализируют и пристраивают новым владельцам. Только в прошлом году в новый дом переехал 681 питомец", - говорится в сообщении.
На территории приюта "Зеленоград" восемь котодомиков. Там живут 15 животных: они здоровы, стерилизованы и ждут встречи с будущими хозяевами. У пушистых есть отапливаемая комната, где они проводят время зимой. В домике пластиковые двери и окна, наружные решетки и деревянные полы, чтобы животные могли точить когти. На стене висят их фотографии и краткая информация: кличка, возраст, пол, окрас, номер чипа, особые приметы.
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