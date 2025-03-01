Косачев предрек провал саммита по Украине в Лондоне
Косачев: на саммите 18 лидеров в Лондоне ожидаются поминки по былой солидарности
Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На саммите 18 лидеров, который пройдет в воскресенье в Лондоне, ожидаются "поминки по былой евроатлантической солидарности", считает сенатор РФ Константин Косачев.
В воскресенье в Лондоне пройдет очередной саммит по Украине. Как заявил британский премьер Кир Стармер, в нем примут участие 18 европейских лидеров.
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"Второго марта в Лондоне - гораздо более знаковая встреча, чем предполагалось изначально. Своего рода промежуточный момент истины. Саммит восемнадцати лидеров, задумывавшийся как манифестация европейской солидарности по Украине, после истории в Овальном кабинете неизбежно поставит каждого участника перед судьбоносным выбором: "с кем вы, господа политики"... В любом случае в Лондоне завтра вряд ли состоится праздник непослушания. Скорее, это будут поминки по былой евроатлантической солидарности с ушедшим в свисток паром на выходе", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев предположил несколько вариантов исхода саммита, которые он назвал "нереалистичными". Так, сенатор отмечает, что Европа, запугавшая саму себя российской военной угрозой, не согласится на "проамериканский вариант" исхода конфликта на Украине. По мнению Косачева, у стран ЕС сильна идеологическая заряженность на победу над РФ.
"Варианты: консенсусно проукраинский, но он невозможен в силу того, что для многих участников отношения с США по определению превыше всего..., реалистичный, когда и в адрес США, и в адрес Украины будет внятно сказано: "договаривайтесь любой ценой, без этого нам в Европе не выжить", - добавил политик.
Также Косачев отметил, что в связи с перепалкой Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, европейские страны на саммите не будут обсуждать судьбу Украины, а скорее "себя любимых".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.