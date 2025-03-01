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Президент Словакии призвал ЕС к активному урегулированию по Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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18:16 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/konflikt-2002482163.html
Президент Словакии призвал ЕС к активному урегулированию по Украине
Президент Словакии призвал ЕС к активному урегулированию по Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Президент Словакии призвал ЕС к активному урегулированию по Украине
Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил надежду, что Евросоюз будет вести себя ответственно и активно в вопросе урегулирования ситуации на Украине. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T18:16:00+03:00
2025-03-01T18:16:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил надежду, что Евросоюз будет вести себя ответственно и активно в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Верю, что нынешнее руководство Украины конструктивно подойдет к решению, которое взойдет из совместных переговоров трансатлантического сообщества, и начнет переговоры об установлении мира между враждующими странами. Европейский союз должен вести себя в этой накаленной ситуации ответственно и, главное - активно", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook*.Президент Словакии добавил, что Украина заслуживает прочного и устойчивого мира. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250301/evropa-2002481933.html
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россия, украина, словакия, владимир зеленский, владимир путин, петер пеллегрини, нато, в мире
Россия, Украина, Словакия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Петер Пеллегрини, НАТО, В мире
Президент Словакии призвал ЕС к активному урегулированию по Украине

Пеллегрини призвал ЕС к активному урегулированию конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил надежду, что Евросоюз будет вести себя ответственно и активно в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Вчера, 08:00
"Верю, что нынешнее руководство Украины конструктивно подойдет к решению, которое взойдет из совместных переговоров трансатлантического сообщества, и начнет переговоры об установлении мира между враждующими странами. Европейский союз должен вести себя в этой накаленной ситуации ответственно и, главное - активно", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook*.
Президент Словакии добавил, что Украина заслуживает прочного и устойчивого мира.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 18:14
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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Вчера, 18:00
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияУкраинаСловакияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПетер ПеллегриниНАТОВ мире
 
 
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