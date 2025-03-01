https://ria.ru/20250301/konflikt-2002473286.html

СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете

СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете - РИА Новости, 01.03.2025

СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете

Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала самым острым публичным конфликтом в Овальном кабинете за всю его... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:04:00+03:00

2025-03-01T17:04:00+03:00

2025-03-01T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала самым острым публичным конфликтом в Овальном кабинете за всю его историю, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Внезапная перепалка стала самым острым публичным обменом между мировыми лидерами в Овальном кабинете за всю историю", - пишет агентство. Агентство добавляет, что "ошеломительный эпизод" стал довершением недели интенсивных, но тщетных попыток ряда стран лоббировать интересы Киева в Вашингтоне. Оно также подчеркивает, что будущее отношений США и Киева оказалось под большим вопросом. В понедельник с Трампом в Вашингтоне встречался президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг, за день до Зеленского, визит в США совершил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Овальный кабинет - рабочий кабинет президента США в Белом доме. Он появился в резиденции главы США в 1909 году при президенте Уильяме Тафте, а современный облик приобрел в 1933 году при Франклине Рузвельте.

https://ria.ru/20250228/makron-2002376400.html

https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html

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в мире, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, мюнхенская конференция по безопасности, вашингтон