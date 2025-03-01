Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 01.03.2025 (обновлено: 17:09 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/konflikt-2002473286.html
СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете
СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете - РИА Новости, 01.03.2025
СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете
Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала самым острым публичным конфликтом в Овальном кабинете за всю его... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:04:00+03:00
2025-03-01T17:09:00+03:00
в мире
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
мюнхенская конференция по безопасности
вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала самым острым публичным конфликтом в Овальном кабинете за всю его историю, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Внезапная перепалка стала самым острым публичным обменом между мировыми лидерами в Овальном кабинете за всю историю", - пишет агентство. Агентство добавляет, что "ошеломительный эпизод" стал довершением недели интенсивных, но тщетных попыток ряда стран лоббировать интересы Киева в Вашингтоне. Оно также подчеркивает, что будущее отношений США и Киева оказалось под большим вопросом. В понедельник с Трампом в Вашингтоне встречался президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг, за день до Зеленского, визит в США совершил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Овальный кабинет - рабочий кабинет президента США в Белом доме. Он появился в резиденции главы США в 1909 году при президенте Уильяме Тафте, а современный облик приобрел в 1933 году при Франклине Рузвельте.
https://ria.ru/20250228/makron-2002376400.html
https://ria.ru/20250228/zakharova-2002373832.html
сша
киев
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef91153c88e526400d6054d488f73f3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, мюнхенская конференция по безопасности, вашингтон
В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Мюнхенская конференция по безопасности, Вашингтон
СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым острым в Овальном кабинете

AP: конфликт Трампа и Зеленского стал самым острым в истории Овального кабинета

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала самым острым публичным конфликтом в Овальном кабинете за всю его историю, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
28 февраля, 23:55
"Внезапная перепалка стала самым острым публичным обменом между мировыми лидерами в Овальном кабинете за всю историю", - пишет агентство.
Агентство добавляет, что "ошеломительный эпизод" стал довершением недели интенсивных, но тщетных попыток ряда стран лоббировать интересы Киева в Вашингтоне. Оно также подчеркивает, что будущее отношений США и Киева оказалось под большим вопросом.
В понедельник с Трампом в Вашингтоне встречался президент Франции Эммануэль Макрон. В четверг, за день до Зеленского, визит в США совершил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Овальный кабинет - рабочий кабинет президента США в Белом доме. Он появился в резиденции главы США в 1909 году при президенте Уильяме Тафте, а современный облик приобрел в 1933 году при Франклине Рузвельте.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Кусает руку": Захарова высказалась о поведении Зеленского в Белом доме
28 февраля, 23:32
 
В миреСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронМюнхенская конференция по безопасностиВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала