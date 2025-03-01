Рейтинг@Mail.ru
Китай дал указание ученым в области ИИ избегать поездок в США, пишет WSJ - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 01.03.2025 (обновлено: 08:52 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/kitaj-2002410332.html
Китай дал указание ученым в области ИИ избегать поездок в США, пишет WSJ
Китай дал указание ученым в области ИИ избегать поездок в США, пишет WSJ - РИА Новости, 01.03.2025
Китай дал указание ученым в области ИИ избегать поездок в США, пишет WSJ
Власти КНР дали указание своим ведущим деятелям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США из соображений безопасности, сообщает газета Wall... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T08:46:00+03:00
2025-03-01T08:52:00+03:00
в мире
технологии
китай
сша
пекин
google
apple
nasdaq
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e70e62a1190fdbf9a9ae6c4db1bf5e1.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти КНР дали указание своим ведущим деятелям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США из соображений безопасности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Китайские власти дают указания ведущим предпринимателям и исследователям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США, что отражает взгляд Пекина на эту технологию как на приоритет экономики и национальной безопасности", - говорится в сообщении. По данным газеты, власти КНР обеспокоены тем, что китайские эксперты по искусственному интеллекту, выезжающие за границу, могут разгласить конфиденциальную информацию о прогрессе страны или могут быть задержаны и использованы в качестве рычага давления на переговорах между США и Китаем. При этом, как уточняет газета, прямого запрета на поездки не было - скорее, были даны указания властями крупнейших технологических центров Китая, включая Шанхай, Пекин и Чжэцзян. Как сообщили газете источники, руководителям ведущих местных компаний в области искусственного интеллекта и других стратегически важных отраслей, таких как робототехника, рекомендуется не совершать поездки в США и союзные им страны без крайней необходимости, а тем, кто решил уехать, полагается сообщить о своих планах перед отъездом, а по возвращении проинформировать о том, что они делали и с кем встречались. В феврале руководитель отдела технологической корпорации Google по развитию и инновациям энергетического рынка Кэролайн Голин заявила, что США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта с Китаем. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Двадцать седьмого января успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
https://ria.ru/20250129/amerika-1995931301.html
https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d86da72994cccfe6d58bfac6a870539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, сша, пекин, google, apple, nasdaq
В мире, Технологии, Китай, США, Пекин, Google, Apple, Nasdaq
Китай дал указание ученым в области ИИ избегать поездок в США, пишет WSJ

WSJ: КНР дала указание ведущим ученым в области ИИ избегать поездок в США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Приложение DeepSeek. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти КНР дали указание своим ведущим деятелям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США из соображений безопасности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Китайские власти дают указания ведущим предпринимателям и исследователям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США, что отражает взгляд Пекина на эту технологию как на приоритет экономики и национальной безопасности", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Америке сделали оружие страшнее ядерного
29 января, 08:00
По данным газеты, власти КНР обеспокоены тем, что китайские эксперты по искусственному интеллекту, выезжающие за границу, могут разгласить конфиденциальную информацию о прогрессе страны или могут быть задержаны и использованы в качестве рычага давления на переговорах между США и Китаем. При этом, как уточняет газета, прямого запрета на поездки не было - скорее, были даны указания властями крупнейших технологических центров Китая, включая Шанхай, Пекин и Чжэцзян.
Как сообщили газете источники, руководителям ведущих местных компаний в области искусственного интеллекта и других стратегически важных отраслей, таких как робототехника, рекомендуется не совершать поездки в США и союзные им страны без крайней необходимости, а тем, кто решил уехать, полагается сообщить о своих планах перед отъездом, а по возвращении проинформировать о том, что они делали и с кем встречались.
В феврале руководитель отдела технологической корпорации Google по развитию и инновациям энергетического рынка Кэролайн Голин заявила, что США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта с Китаем.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Двадцать седьмого января успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Штаты попали в российско-китайскую засаду
31 января, 08:00
 
В миреТехнологииКитайСШАПекинGoogleAppleNasdaq
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала