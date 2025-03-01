Китай дал указание ученым в области ИИ избегать поездок в США, пишет WSJ
WSJ: КНР дала указание ведущим ученым в области ИИ избегать поездок в США
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Власти КНР дали указание своим ведущим деятелям в области искусственного интеллекта избегать поездок в США из соображений безопасности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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По данным газеты, власти КНР обеспокоены тем, что китайские эксперты по искусственному интеллекту, выезжающие за границу, могут разгласить конфиденциальную информацию о прогрессе страны или могут быть задержаны и использованы в качестве рычага давления на переговорах между США и Китаем. При этом, как уточняет газета, прямого запрета на поездки не было - скорее, были даны указания властями крупнейших технологических центров Китая, включая Шанхай, Пекин и Чжэцзян.
Как сообщили газете источники, руководителям ведущих местных компаний в области искусственного интеллекта и других стратегически важных отраслей, таких как робототехника, рекомендуется не совершать поездки в США и союзные им страны без крайней необходимости, а тем, кто решил уехать, полагается сообщить о своих планах перед отъездом, а по возвращении проинформировать о том, что они делали и с кем встречались.
В феврале руководитель отдела технологической корпорации Google по развитию и инновациям энергетического рынка Кэролайн Голин заявила, что США переживают кризис энергетических мощностей на фоне гонки развития технологий искусственного интеллекта с Китаем.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Двадцать седьмого января успех сервиса спровоцировал снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
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