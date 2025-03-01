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Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье - РИА Новости, 01.03.2025
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09:27 01.03.2025 (обновлено: 09:28 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/kiev-2002413292.html
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье - РИА Новости, 01.03.2025
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье
Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Украины призвали население идти на Киев из-за повальной коррупции в руководстве страны и командовании ВСУ,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:27:00+03:00
2025-03-01T09:28:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар — РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Украины призвали население идти на Киев из-за повальной коррупции в руководстве страны и командовании ВСУ, заявил РИА Новости представитель местного антифашистского сопротивления."В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев", — сказал собеседник агентства.По его словам, военные хотели бы призвать украинских политиков и командиров к ответу за свои действия.Представитель антифашистского сопротивления подчеркнул, что это не первый случай, когда военные призывают к восстанию на Украине.
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вооруженные силы украины, киев, украина, в мире
Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, В мире
Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье

Военные из украинской теробороны призвали людей идти на Киев из-за коррупции

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар — РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Украины призвали население идти на Киев из-за повальной коррупции в руководстве страны и командовании ВСУ, заявил РИА Новости представитель местного антифашистского сопротивления.
"В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев", — сказал собеседник агентства.
По его словам, военные хотели бы призвать украинских политиков и командиров к ответу за свои действия.
Представитель антифашистского сопротивления подчеркнул, что это не первый случай, когда военные призывают к восстанию на Украине.
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