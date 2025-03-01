https://ria.ru/20250301/kiev-2002413292.html

Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье

Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье - РИА Новости, 01.03.2025

Украинская тероборона призвала народ идти на Киев, заявили в подполье

Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Украины призвали население идти на Киев из-за повальной коррупции в руководстве страны и командовании ВСУ,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:27:00+03:00

2025-03-01T09:27:00+03:00

2025-03-01T09:28:00+03:00

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 1 мар — РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны Украины призвали население идти на Киев из-за повальной коррупции в руководстве страны и командовании ВСУ, заявил РИА Новости представитель местного антифашистского сопротивления."В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев", — сказал собеседник агентства.По его словам, военные хотели бы призвать украинских политиков и командиров к ответу за свои действия.Представитель антифашистского сопротивления подчеркнул, что это не первый случай, когда военные призывают к восстанию на Украине.

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002100531.html

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вооруженные силы украины, киев, украина, в мире