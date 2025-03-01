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Житель Сочи рассказал, что последнюю хаски, оставшуюся на месте ЧП, забрали - РИА Новости, 01.03.2025
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17:15 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/khaski-2002474880.html
Житель Сочи рассказал, что последнюю хаски, оставшуюся на месте ЧП, забрали
Житель Сочи рассказал, что последнюю хаски, оставшуюся на месте ЧП, забрали - РИА Новости, 01.03.2025
Житель Сочи рассказал, что последнюю хаски, оставшуюся на месте ЧП, забрали
Житель садового товарищества "Авиатор", расположенного в горах Адлерского района Сочи, Андрей Стеклов рассказал РИА Новости, что забрали последнюю хаски,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:15:00+03:00
2025-03-01T17:15:00+03:00
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СОЧИ, 1 мар – РИА Новости. Житель садового товарищества "Авиатор", расположенного в горах Адлерского района Сочи, Андрей Стеклов рассказал РИА Новости, что забрали последнюю хаски, которая до пятницы оставалась на месте ЧП, где собаки покусали ребенка. Раннее отец пострадавшего ребёнка рассказал РИА Новости, что двух собак, напавших на его сына, усыпили. На цепи во дворе владельца хаски оставалась еще одна некормленая несколько дней собака. "Собаку вчера при мне приезжала ветеринарная служба изымать, не знаю, как они её изъяли или не изъяли, но скорее всего, изъяли. Я на обратном пути возвращался, было темно, поэтому не смотрел. Но хозяин приезжал сюда, увидел, что здесь стоит ветеринарная служба, развернулся, уехал вниз, потом встал возле речки, я проезжал, он там стоял. Потом я видел его – хозяина, по дороге в Красную Поляну, у него в грузовике, сидели хаски, не знаю эти или нет, но кого-то он вез", - рассказал Стеклов. По словам еще одной жительницы СТ Юлии Максименко, собаки на территории владельца хаски нет. "Сегодня утром я там шла, собаки не было, вчера была", - сказала Максименко РИА Новости. Трагедия произошла в среду в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
https://ria.ru/20250227/sobaka-2001999748.html
https://ria.ru/20250227/khaski-2002035432.html
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происшествия, краснодар, сочи, россия
Происшествия, Краснодар, Сочи, Россия
Житель Сочи рассказал, что последнюю хаски, оставшуюся на месте ЧП, забрали

В Сочи забрали последнюю хаски с места ЧП, где собаки покусали ребенка

© РИА Новости / Давид Нармания Хаски из питомника
Хаски из питомника - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Давид Нармания
Хаски из питомника. Архивное фото
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СОЧИ, 1 мар – РИА Новости. Житель садового товарищества "Авиатор", расположенного в горах Адлерского района Сочи, Андрей Стеклов рассказал РИА Новости, что забрали последнюю хаски, которая до пятницы оставалась на месте ЧП, где собаки покусали ребенка.
Раннее отец пострадавшего ребёнка рассказал РИА Новости, что двух собак, напавших на его сына, усыпили. На цепи во дворе владельца хаски оставалась еще одна некормленая несколько дней собака.
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«
"Собаку вчера при мне приезжала ветеринарная служба изымать, не знаю, как они её изъяли или не изъяли, но скорее всего, изъяли. Я на обратном пути возвращался, было темно, поэтому не смотрел. Но хозяин приезжал сюда, увидел, что здесь стоит ветеринарная служба, развернулся, уехал вниз, потом встал возле речки, я проезжал, он там стоял. Потом я видел его – хозяина, по дороге в Красную Поляну, у него в грузовике, сидели хаски, не знаю эти или нет, но кого-то он вез", - рассказал Стеклов.
По словам еще одной жительницы СТ Юлии Максименко, собаки на территории владельца хаски нет.
«
"Сегодня утром я там шла, собаки не было, вчера была", - сказала Максименко РИА Новости.
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Трагедия произошла в среду в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, а затем вертолетом перевезли в Краснодар. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
Хаски - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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27 февраля, 18:32
 
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