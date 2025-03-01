https://ria.ru/20250301/kaluga-2002467919.html

В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера

В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера - РИА Новости, 01.03.2025

В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера

Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате по решению суда заключен под стражу по делу о хулиганстве, сообщила прокуратура Калужской... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:28:00+03:00

2025-03-01T16:28:00+03:00

2025-03-01T16:28:00+03:00

происшествия

калуга

калужская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате по решению суда заключен под стражу по делу о хулиганстве, сообщила прокуратура Калужской области. Ранее УМВД РФ по Калужской области сообщило, что двое молодых людей катались на самокатах по магазину в Калуге, шумели и мешали покупателям. Пожилой мужчина сделал им замечание, возник конфликт, в ходе которого он схватил за куртку одного из юношей. Это возмутило его товарища, и он ударил мужчину в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами. Сначала 19-летний молодой человек стал фигурантом дела о побоях и находился под подпиской о невыезде, затем СУСК по региону сообщило, что самокатчику вменяют хулиганство, а сам он задержан. "Суд в соответствии с позицией прокуратуры города Калуги избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого совершении хулиганских действий", - говорится в сообщении. Прокуратура подчеркивает, что будет давать жесткую правовую оценку нарушениям "с демонстрацией явного неуважения к обществу".

https://ria.ru/20250228/prestupnik-2002267746.html

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)