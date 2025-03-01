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В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера - РИА Новости, 01.03.2025
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16:28 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/kaluga-2002467919.html
В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера
В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера - РИА Новости, 01.03.2025
В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера
Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате по решению суда заключен под стражу по делу о хулиганстве, сообщила прокуратура Калужской... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:28:00+03:00
2025-03-01T16:28:00+03:00
происшествия
калуга
калужская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате по решению суда заключен под стражу по делу о хулиганстве, сообщила прокуратура Калужской области. Ранее УМВД РФ по Калужской области сообщило, что двое молодых людей катались на самокатах по магазину в Калуге, шумели и мешали покупателям. Пожилой мужчина сделал им замечание, возник конфликт, в ходе которого он схватил за куртку одного из юношей. Это возмутило его товарища, и он ударил мужчину в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами. Сначала 19-летний молодой человек стал фигурантом дела о побоях и находился под подпиской о невыезде, затем СУСК по региону сообщило, что самокатчику вменяют хулиганство, а сам он задержан. "Суд в соответствии с позицией прокуратуры города Калуги избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого совершении хулиганских действий", - говорится в сообщении. Прокуратура подчеркивает, что будет давать жесткую правовую оценку нарушениям "с демонстрацией явного неуважения к обществу".
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калуга
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происшествия, калуга, калужская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калуге арестовали самокатчика, ударившего пенсионера

В Калуге арестовали 19-летнего самокатчика, ударившего пенсионера в магазине

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Ударивший пенсионера в магазине в Калуге молодой человек на самокате по решению суда заключен под стражу по делу о хулиганстве, сообщила прокуратура Калужской области.
Ранее УМВД РФ по Калужской области сообщило, что двое молодых людей катались на самокатах по магазину в Калуге, шумели и мешали покупателям. Пожилой мужчина сделал им замечание, возник конфликт, в ходе которого он схватил за куртку одного из юношей. Это возмутило его товарища, и он ударил мужчину в лицо, а когда тот упал, продолжил бить ногами. Сначала 19-летний молодой человек стал фигурантом дела о побоях и находился под подпиской о невыезде, затем СУСК по региону сообщило, что самокатчику вменяют хулиганство, а сам он задержан.
"Суд в соответствии с позицией прокуратуры города Калуги избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого совершении хулиганских действий", - говорится в сообщении.
Прокуратура подчеркивает, что будет давать жесткую правовую оценку нарушениям "с демонстрацией явного неуважения к обществу".
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В Подмосковье подозреваемый в краже самоката напал на полицейских
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ПроисшествияКалугаКалужская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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