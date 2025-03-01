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В Италии призвали работать с США для достижения мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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19:23 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/italija-2002492042.html
В Италии призвали работать с США для достижения мира на Украине
В Италии призвали работать с США для достижения мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
В Италии призвали работать с США для достижения мира на Украине
Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Рим должен работать с США и единомышленниками для достижения мира на... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T19:23:00+03:00
2025-03-01T19:23:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
маттео сальвини
кир стармер
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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Рим, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Рим должен работать с США и единомышленниками для достижения мира на Украине во избежание Третьей мировой, комментарий он оставил в соцсети X.&quot;После трех лет войны и сотен тысяч смертей пришло время мира. И если в Брюсселе кто-то все еще использует воинственный тон, как почти все итальянские &quot;журналисты&quot; (за несколькими смелыми исключениями), Италия имеет право и обязанность работать вместе с США и всеми теми, кто с упорством и мужеством пытается избежать Третьей мировой войны, чтобы дать нашим детям будущее мира и процветания&quot;, - написал он.Пост Сальвини сопровождается изображением с надписью "Итальянские солдаты на Украине? Нет, спасибо". Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250301/gosduma-2002452613.html
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002483471.html
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в мире, украина, россия, великобритания, маттео сальвини, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Маттео Сальвини, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Италии призвали работать с США для достижения мира на Украине

Вице-премьер Сальвини: Рим должен работать с США для достижения мира на Украине

© РИА Новости / Алессандро Рота | Перейти в медиабанкВице-премьер Маттео Сальвини
Вице-премьер Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Вице-премьер Маттео Сальвини . Архивное фото
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Рим, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Рим должен работать с США и единомышленниками для достижения мира на Украине во избежание Третьей мировой, комментарий он оставил в соцсети X.
«

"После трех лет войны и сотен тысяч смертей пришло время мира. И если в Брюсселе кто-то все еще использует воинственный тон, как почти все итальянские "журналисты" (за несколькими смелыми исключениями), Италия имеет право и обязанность работать вместе с США и всеми теми, кто с упорством и мужеством пытается избежать Третьей мировой войны, чтобы дать нашим детям будущее мира и процветания", - написал он.

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Пост Сальвини сопровождается изображением с надписью "Итальянские солдаты на Украине? Нет, спасибо".
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
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Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияМаттео СальвиниКир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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