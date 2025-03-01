В Италии призвали работать с США для достижения мира на Украине
Вице-премьер Сальвини: Рим должен работать с США для достижения мира на Украине
Вице-премьер Маттео Сальвини . Архивное фото
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Рим, 1 мар - РИА Новости. Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Рим должен работать с США и единомышленниками для достижения мира на Украине во избежание Третьей мировой, комментарий он оставил в соцсети X.
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"После трех лет войны и сотен тысяч смертей пришло время мира. И если в Брюсселе кто-то все еще использует воинственный тон, как почти все итальянские "журналисты" (за несколькими смелыми исключениями), Италия имеет право и обязанность работать вместе с США и всеми теми, кто с упорством и мужеством пытается избежать Третьей мировой войны, чтобы дать нашим детям будущее мира и процветания", - написал он.
Агентство Ассошиэйтед Пресс утверждало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.