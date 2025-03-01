Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html
Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений
Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений - РИА Новости, 01.03.2025
Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений
Зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений по-прежнему остается высокой, хотя и снизилась с 39% до 34% за последний год, говорится в исследовании... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:17:00+03:00
2025-03-01T10:17:00+03:00
экономика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений по-прежнему остается высокой, хотя и снизилась с 39% до 34% за последний год, говорится в исследовании К2 Cloud (есть в распоряжении РИА Новости). "Одной из главных трудностей, по мнению экспертов, сегодня остается импортозамещение: потребность в переходе на отечественные решения испытывают 34% респондентов. Несмотря на то, что это значение уменьшилось по сравнению с прошлым годом – полгода назад импортозамещение было главным приоритетом для 39% компаний – зависимость российских компаний от западных технологий остается высокой", - сказано в исследовании. Кроме этого, бизнес заявил о нехватке квалифицированных IT-кадров, дефицит испытывает каждая пятая компания - в том числе есть большая потребность в специалистах по кибербезопасности. Также большинство российских предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере информационной безопасности. При этом проблемы цифровизации меняются в зависимости от отрасли. Так, например, финансовым компаниям важна технологическая независимость, вследствие чего они активно внедряют российские решения на замену западным платформам и создают базу для дальнейшего расширения своей IT-инфраструктуры. Предприятия машиностроительной отрасли сталкиваются со сложностями при внедрении новых технологий и цифровизацией бизнес-процессов. Также проблемами стали ограниченные бюджеты, а также необходимость адаптации к меняющимся требованиям регуляторов и новым санкциям. Что касается ритейла, в этой сфере каждая третья компания не испытывает трудностей при интеграции новых IT-систем, еще столько же все же сталкиваются со сложностями адаптации к требованиям регуляторов. У каждой четвертой компании возникают трудности при внедрении инноваций и цифровизации бизнес-процессов для повышения эффективности. "Результаты опроса в сфере торговли говорят о том, что компании уже неплохо адаптировались к новым условиям и задумываются о дальнейшем развитии. Главный вопрос для них уже не бюджеты – 50% компаний отрасли заявляют, что им не хватает поддержки интеграторов, чтобы быстрее внедрять инновации и быть эффективными на высококонкурентном рынке... Среди организаций сферы ритейла пользуются большим спросом облачные инфраструктурные сервисы ..., так как обеспечивают возможности для быстрого масштабирования", – отметил глава K2 Cloud Сергей Зинкевич.
https://ria.ru/20250220/vozvr-2000453457.html
https://ria.ru/20241109/zarplaty-1982778996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии
Экономика, Технологии
Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений

К2 Cloud: зависимость компаний от зарубежных IT-решений остается высокой

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений по-прежнему остается высокой, хотя и снизилась с 39% до 34% за последний год, говорится в исследовании К2 Cloud (есть в распоряжении РИА Новости).
"Одной из главных трудностей, по мнению экспертов, сегодня остается импортозамещение: потребность в переходе на отечественные решения испытывают 34% респондентов. Несмотря на то, что это значение уменьшилось по сравнению с прошлым годом – полгода назад импортозамещение было главным приоритетом для 39% компаний – зависимость российских компаний от западных технологий остается высокой", - сказано в исследовании.
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Эксперт: западные IT-поставщики потеряли доверие российских потребителей
20 февраля, 06:59
Кроме этого, бизнес заявил о нехватке квалифицированных IT-кадров, дефицит испытывает каждая пятая компания - в том числе есть большая потребность в специалистах по кибербезопасности. Также большинство российских предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере информационной безопасности. При этом проблемы цифровизации меняются в зависимости от отрасли.
Так, например, финансовым компаниям важна технологическая независимость, вследствие чего они активно внедряют российские решения на замену западным платформам и создают базу для дальнейшего расширения своей IT-инфраструктуры. Предприятия машиностроительной отрасли сталкиваются со сложностями при внедрении новых технологий и цифровизацией бизнес-процессов. Также проблемами стали ограниченные бюджеты, а также необходимость адаптации к меняющимся требованиям регуляторов и новым санкциям.
Что касается ритейла, в этой сфере каждая третья компания не испытывает трудностей при интеграции новых IT-систем, еще столько же все же сталкиваются со сложностями адаптации к требованиям регуляторов. У каждой четвертой компании возникают трудности при внедрении инноваций и цифровизации бизнес-процессов для повышения эффективности.
"Результаты опроса в сфере торговли говорят о том, что компании уже неплохо адаптировались к новым условиям и задумываются о дальнейшем развитии. Главный вопрос для них уже не бюджеты – 50% компаний отрасли заявляют, что им не хватает поддержки интеграторов, чтобы быстрее внедрять инновации и быть эффективными на высококонкурентном рынке... Среди организаций сферы ритейла пользуются большим спросом облачные инфраструктурные сервисы ..., так как обеспечивают возможности для быстрого масштабирования", – отметил глава K2 Cloud Сергей Зинкевич.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере
9 ноября 2024, 02:18
 
ЭкономикаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала