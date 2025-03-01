https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html

Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений

Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений - РИА Новости, 01.03.2025

Эксперты оценили зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений

Зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений по-прежнему остается высокой, хотя и снизилась с 39% до 34% за последний год, говорится в исследовании... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:17:00+03:00

2025-03-01T10:17:00+03:00

2025-03-01T10:17:00+03:00

экономика

технологии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зависимость российских компаний от зарубежных IT-решений по-прежнему остается высокой, хотя и снизилась с 39% до 34% за последний год, говорится в исследовании К2 Cloud (есть в распоряжении РИА Новости). "Одной из главных трудностей, по мнению экспертов, сегодня остается импортозамещение: потребность в переходе на отечественные решения испытывают 34% респондентов. Несмотря на то, что это значение уменьшилось по сравнению с прошлым годом – полгода назад импортозамещение было главным приоритетом для 39% компаний – зависимость российских компаний от западных технологий остается высокой", - сказано в исследовании. Кроме этого, бизнес заявил о нехватке квалифицированных IT-кадров, дефицит испытывает каждая пятая компания - в том числе есть большая потребность в специалистах по кибербезопасности. Также большинство российских предприятий нуждаются в эффективных решениях в сфере информационной безопасности. При этом проблемы цифровизации меняются в зависимости от отрасли. Так, например, финансовым компаниям важна технологическая независимость, вследствие чего они активно внедряют российские решения на замену западным платформам и создают базу для дальнейшего расширения своей IT-инфраструктуры. Предприятия машиностроительной отрасли сталкиваются со сложностями при внедрении новых технологий и цифровизацией бизнес-процессов. Также проблемами стали ограниченные бюджеты, а также необходимость адаптации к меняющимся требованиям регуляторов и новым санкциям. Что касается ритейла, в этой сфере каждая третья компания не испытывает трудностей при интеграции новых IT-систем, еще столько же все же сталкиваются со сложностями адаптации к требованиям регуляторов. У каждой четвертой компании возникают трудности при внедрении инноваций и цифровизации бизнес-процессов для повышения эффективности. "Результаты опроса в сфере торговли говорят о том, что компании уже неплохо адаптировались к новым условиям и задумываются о дальнейшем развитии. Главный вопрос для них уже не бюджеты – 50% компаний отрасли заявляют, что им не хватает поддержки интеграторов, чтобы быстрее внедрять инновации и быть эффективными на высококонкурентном рынке... Среди организаций сферы ритейла пользуются большим спросом облачные инфраструктурные сервисы ..., так как обеспечивают возможности для быстрого масштабирования", – отметил глава K2 Cloud Сергей Зинкевич.

https://ria.ru/20250220/vozvr-2000453457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии