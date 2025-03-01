https://ria.ru/20250301/isk-2002401046.html

Иск Янины Копайгородской о взыскании ущерба с МВД поступил в суд

Иск Янины Копайгородской о взыскании ущерба с МВД поступил в суд - РИА Новости, 01.03.2025

Иск Янины Копайгородской о взыскании ущерба с МВД поступил в суд

Иск супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к министерству финансов РФ и МВД с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:06:00+03:00

2025-03-01T06:06:00+03:00

2025-03-01T06:06:00+03:00

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

альфа-банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Иск супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к министерству финансов РФ и МВД с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту поступил в столичный суд, ранее его не стали рассматривать, изменив подсудность, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Зарегистрирован иск Копайгородской Я.Н. Ответчики: МВД РФ, министерство финансов РФ, Следственный департамент МВД России", - сказали в суде. Дата заседания не назначена. Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать требование жены экс-мэра к ответчикам с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту. Дело было передано по подсудности в Замоскворецкий райсуд. Такое решение было принято, поскольку изначально иск был заявлен к Минфину, но, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, ответчиком должно быть МВД, так как вред, по мнению истца, причинен именно его сотрудниками. В итоге суд определил ответчиком МВД и передал дело по подсудности. Всего юристы Копайгородской подали три иска о взыскании процентов и компенсации морального вреда, суд объединил их в одно производство. Супруга экс-мэра просила Минфин платить проценты по кредиту, который она не может погасить из-за ареста счетов. Ее адвокат Елизавета Меткина рассказывала РИА Новости, что следователь добился ареста имущества Копайгородской, в том числе кредитов и имущества, купленного на эти кредиты. Так, в августе Альфа-банк выдал Копайгородской кредит на 98 миллионов рублей, эти деньги остались на ее счете. Из-за его ареста она не может ни погасить кредит, на вернуть деньги банку, а по нему начисляются проценты - 90 тысяч рублей в сутки. Копайгородская находится под домашним арестом. Ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает. Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября 2024 года. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроме того, в отношении супругов следствие МВД возбудило второе уголовное дело: по версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллиона рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20241113/sochi-1983580145.html

https://ria.ru/20241215/surgut-1989311837.html

https://ria.ru/20250220/sahalin-2000442081.html

россия

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, альфа-банк