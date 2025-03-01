https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002383121.html

Cпецсчета могут быть открыты более чем для 500 иноагентов

Cпецсчета могут быть открыты более чем для 500 иноагентов - РИА Новости, 01.03.2025

Cпецсчета могут быть открыты более чем для 500 иноагентов

Более 500 иноагентам-физлицам могут открыть специальные рублёвые счета для зачисления на них получаемых в России средств, сообщил глава комитета ГД по... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:19:00+03:00

2025-03-01T01:19:00+03:00

2025-03-01T01:19:00+03:00

россия

василий пискарев

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общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 500 иноагентам-физлицам могут открыть специальные рублёвые счета для зачисления на них получаемых в России средств, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Такие счета могут быть открыты в отношении свыше 500 физических лиц - иноагентов. Почти 40% из них находятся за рубежом. Среди них, по данным Минюста России, 42 представителя культуры, 50 политиков, 152 блогера и журналиста и т.д. Кстати говоря, с этого счета могут быть списаны деньги по долгам перед государством, алиментам и иным обязательствам. Закон предусматривает и взыскание штрафов со спецсчёта. А общая сумма штрафов только по ст.19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента составила 22 025 000 рублей", - написал он. Пискарев напомнил, что в субботу вступает в силу закон, согласно которому для иностранных агентов вводятся специальные рублёвые счета. Он отметил, что на них будут зачислять получаемые иноагентами в России средства, в том числе причитающиеся им от использования результатов интеллектуальной деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, передачи исключительных прав, а также процентов по вкладам и ряда других доходов. Снять со спецсчета и использовать эти деньги они смогут только тогда, когда утратят статус иноагента. По его словам, главная цель введения таких мер – лишить иноагентов в РФ "кормовой базы" для ведения подрывной деятельности и поддержки киевского режима. "Очередной пакет инициатив по защите суверенитета от иностранного вмешательства будет рассмотрен на следующей неделе", - заключил Пискарев.

https://ria.ru/20250226/kazn-2001655552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, василий пискарев, госдума рф, общество