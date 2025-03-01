Cпецсчета могут быть открыты более чем для 500 иноагентов
Депутат Пискарев: более 500 иноагентам могут открыть специальные рублевые счета
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 500 иноагентам-физлицам могут открыть специальные рублёвые счета для зачисления на них получаемых в России средств, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Такие счета могут быть открыты в отношении свыше 500 физических лиц - иноагентов. Почти 40% из них находятся за рубежом. Среди них, по данным Минюста России, 42 представителя культуры, 50 политиков, 152 блогера и журналиста и т.д. Кстати говоря, с этого счета могут быть списаны деньги по долгам перед государством, алиментам и иным обязательствам. Закон предусматривает и взыскание штрафов со спецсчёта. А общая сумма штрафов только по ст.19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента составила 22 025 000 рублей", - написал он.
Пискарев напомнил, что в субботу вступает в силу закон, согласно которому для иностранных агентов вводятся специальные рублёвые счета. Он отметил, что на них будут зачислять получаемые иноагентами в России средства, в том числе причитающиеся им от использования результатов интеллектуальной деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, передачи исключительных прав, а также процентов по вкладам и ряда других доходов. Снять со спецсчета и использовать эти деньги они смогут только тогда, когда утратят статус иноагента.
По его словам, главная цель введения таких мер – лишить иноагентов в РФ "кормовой базы" для ведения подрывной деятельности и поддержки киевского режима.
"Очередной пакет инициатив по защите суверенитета от иностранного вмешательства будет рассмотрен на следующей неделе", - заключил Пискарев.
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