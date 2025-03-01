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Банки начнут открывать спецсчета для иноагентов - РИА Новости, 01.03.2025
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01:21 01.03.2025 (обновлено: 01:54 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/inoagent-2002383285.html
Банки начнут открывать спецсчета для иноагентов
Банки начнут открывать спецсчета для иноагентов - РИА Новости, 01.03.2025
Банки начнут открывать спецсчета для иноагентов
Банки с 1 марта начнут открывать специальные счета иностранных агентов, куда в частности будут перечисляться доходы от недвижимости, аренды, дивидендов,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:21:00+03:00
2025-03-01T01:54:00+03:00
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Банки с 1 марта начнут открывать специальные счета иностранных агентов, куда в частности будут перечисляться доходы от недвижимости, аренды, дивидендов, процентов по вкладам. Ранее Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вводит особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Распоряжаться деньгами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены такого статуса. Если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Банк должен в течение трех дней уведомить министерство юстиции РФ об открытии специального счета. Списание со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания денежных средств в бюджеты РФ и в иных случаях, установленных правительством. Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет. По данным Минюста, на сегодняшний день в реестре иноагентов содержатся сведения о 945 иностранных агентах, из них 723 действующих, в том числе 540 человек. При этом порядка 40% иностранных агентов, признанных таковыми в России, на сегодняшний день проживают за рубежом.
https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002383121.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Банки начнут открывать спецсчета для иноагентов

Банки с 1 марта начнут открывать специальные счета для иноагентов

© РИА Новости / Александр ИвановОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Отделение банка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Банки с 1 марта начнут открывать специальные счета иностранных агентов, куда в частности будут перечисляться доходы от недвижимости, аренды, дивидендов, процентов по вкладам.
Ранее Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ вводит особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Распоряжаться деньгами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены такого статуса. Если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
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Cпецсчета могут быть открыты более чем для 500 иноагентов
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Банк должен в течение трех дней уведомить министерство юстиции РФ об открытии специального счета.
Списание со специального счета по обязательствам иностранного агента осуществляется в случае взыскания денежных средств в бюджеты РФ и в иных случаях, установленных правительством.
Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет.
По данным Минюста, на сегодняшний день в реестре иноагентов содержатся сведения о 945 иностранных агентах, из них 723 действующих, в том числе 540 человек. При этом порядка 40% иностранных агентов, признанных таковыми в России, на сегодняшний день проживают за рубежом.
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