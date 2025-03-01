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Хинштейн пообещал дать оценку работе чиновников в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
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22:51 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/hinshtejn-2002513324.html
Хинштейн пообещал дать оценку работе чиновников в Курской области
Хинштейн пообещал дать оценку работе чиновников в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
Хинштейн пообещал дать оценку работе чиновников в Курской области
Врио губернатора Курской области пообещал дать оценку работе муниципальных чиновников в курском приграничье после жалобы жителей Льговского района. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:51:00+03:00
2025-03-01T22:51:00+03:00
общество
льговский район
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области пообещал дать оценку работе муниципальных чиновников в курском приграничье после жалобы жителей Льговского района. Хинштейн в субботу провел открытую встречу с переселенцами – жителями города Льгова, Льговского и Рыльского районов Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Так, например, во время встречи одна из жительниц приграничного Льговского района эмоционально высказалась на тему работы главы Вышнедеревенского сельсовета. По словам курянки, она вынуждена была переехать из обстреливаемого ВСУ села в съемное жилье, однако финансовой помощи не получила. По итогам встречи с переселенцами из приграничья врио губернатора региона пообещал дать конкретную оценку работе чиновников и подчеркнул, что задача власти – забота о жителях. "Ряд жителей с критикой высказались о работе местных властей, в том числе, в сельсоветах. Считаю, что на встречах с людьми принимать кадровые решения неправильно. Мы будем это делать, отталкиваясь от мнения людей, но системно и давая конкретную оценку работе чиновников. Наша задача – сделать все, чтобы власть заботилась о своих людях, и жители чувствовали эту заботу", - заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250227/hinshtejn-2001979817.html
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общество, льговский район, вооруженные силы украины
Общество, Льговский район, Вооруженные силы Украины
Хинштейн пообещал дать оценку работе чиновников в Курской области

Хинштейн пообещал дать оценку работе чиновников в Курской области после жалобы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 1 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области пообещал дать оценку работе муниципальных чиновников в курском приграничье после жалобы жителей Льговского района.
Хинштейн в субботу провел открытую встречу с переселенцами – жителями города Льгова, Льговского и Рыльского районов Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Так, например, во время встречи одна из жительниц приграничного Льговского района эмоционально высказалась на тему работы главы Вышнедеревенского сельсовета. По словам курянки, она вынуждена была переехать из обстреливаемого ВСУ села в съемное жилье, однако финансовой помощи не получила.
По итогам встречи с переселенцами из приграничья врио губернатора региона пообещал дать конкретную оценку работе чиновников и подчеркнул, что задача власти – забота о жителях.
"Ряд жителей с критикой высказались о работе местных властей, в том числе, в сельсоветах. Считаю, что на встречах с людьми принимать кадровые решения неправильно. Мы будем это делать, отталкиваясь от мнения людей, но системно и давая конкретную оценку работе чиновников. Наша задача – сделать все, чтобы власть заботилась о своих людях, и жители чувствовали эту заботу", - заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.
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ОбществоЛьговский районВооруженные силы Украины
 
 
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