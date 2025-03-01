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Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:54 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/hinshtejn-2002471508.html
Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО
Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО - РИА Новости, 01.03.2025
Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов региона призвал не поддаваться на провокации украинских... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:54:00+03:00
2025-03-01T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
льгов
александр хинштейн
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов региона призвал не поддаваться на провокации украинских спецслужб по информационно-психологическим операциям (ЦИПсО), которые, по его словам, "раскачивают" общество, используя проблемы переселенцев. Хинштейн в субботу провел открытую встречу с переселенцами – жителями города Льгова, Льговского и Рыльского районов Курской области. Во время общения с жителями курского приграничья, врио губернатора призвал не доверять фейкам, которые дискредитируют власть и "раскачивают общество". "Враги, которые вторглись на нашу землю, которые убивают людей, начинают раскачивать общество. ЦИПсО, которое очень профессионально работает… начинают людей раскачивать, поднимать, используя проблемы, используя трудности, которые есть… понятное дело, по полгода поживи в ПВРе (пункте временного размещения), я все понимаю по-человечески, вы всю жизнь зарабатывали, работали, трудом своим... Потом бац в одночасье - и ты живешь с кошкой в ПВРе", - сказал Хинштейн на встрече с жителями курского приграничья. Он добавил, что все проблемы переселенцев "пропускает через себя", и главная его задача – это найти решение этих проблем. "Чтобы люди поехали к нам, чтобы у нас изменилась здесь жизнь, мы должны быть сплоченными, мы должны быть сильными, и мы должны не поддаваться на провокации", - добавил Хинштейн. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
https://ria.ru/20250113/khinshteyn-1993483885.html
https://ria.ru/20250201/pereselentsy-1996845104.html
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курская область, россия, льгов, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Льгов, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО

Хинштейн призвал курян не поддаваться на провокации украинских спецслужб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 1 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов региона призвал не поддаваться на провокации украинских спецслужб по информационно-психологическим операциям (ЦИПсО), которые, по его словам, "раскачивают" общество, используя проблемы переселенцев.
Хинштейн в субботу провел открытую встречу с переселенцами – жителями города Льгова, Льговского и Рыльского районов Курской области. Во время общения с жителями курского приграничья, врио губернатора призвал не доверять фейкам, которые дискредитируют власть и "раскачивают общество".
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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13 января, 15:32
"Враги, которые вторглись на нашу землю, которые убивают людей, начинают раскачивать общество. ЦИПсО, которое очень профессионально работает… начинают людей раскачивать, поднимать, используя проблемы, используя трудности, которые есть… понятное дело, по полгода поживи в ПВРе (пункте временного размещения), я все понимаю по-человечески, вы всю жизнь зарабатывали, работали, трудом своим... Потом бац в одночасье - и ты живешь с кошкой в ПВРе", - сказал Хинштейн на встрече с жителями курского приграничья.
Он добавил, что все проблемы переселенцев "пропускает через себя", и главная его задача – это найти решение этих проблем.
"Чтобы люди поехали к нам, чтобы у нас изменилась здесь жизнь, мы должны быть сплоченными, мы должны быть сильными, и мы должны не поддаваться на провокации", - добавил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Курской области прошло заседание совета по решению проблем переселенцев
1 февраля, 23:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЛьговАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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