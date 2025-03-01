https://ria.ru/20250301/hinshtejn-2002471508.html

Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО

Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО - РИА Новости, 01.03.2025

Хинштейн призвал жителей приграничья не поддаваться на провокации ЦИПсО

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов региона призвал не поддаваться на провокации украинских... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:54:00+03:00

2025-03-01T16:54:00+03:00

2025-03-01T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

льгов

александр хинштейн

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 1 мар – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов региона призвал не поддаваться на провокации украинских спецслужб по информационно-психологическим операциям (ЦИПсО), которые, по его словам, "раскачивают" общество, используя проблемы переселенцев. Хинштейн в субботу провел открытую встречу с переселенцами – жителями города Льгова, Льговского и Рыльского районов Курской области. Во время общения с жителями курского приграничья, врио губернатора призвал не доверять фейкам, которые дискредитируют власть и "раскачивают общество". "Враги, которые вторглись на нашу землю, которые убивают людей, начинают раскачивать общество. ЦИПсО, которое очень профессионально работает… начинают людей раскачивать, поднимать, используя проблемы, используя трудности, которые есть… понятное дело, по полгода поживи в ПВРе (пункте временного размещения), я все понимаю по-человечески, вы всю жизнь зарабатывали, работали, трудом своим... Потом бац в одночасье - и ты живешь с кошкой в ПВРе", - сказал Хинштейн на встрече с жителями курского приграничья. Он добавил, что все проблемы переселенцев "пропускает через себя", и главная его задача – это найти решение этих проблем. "Чтобы люди поехали к нам, чтобы у нас изменилась здесь жизнь, мы должны быть сплоченными, мы должны быть сильными, и мы должны не поддаваться на провокации", - добавил Хинштейн. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

https://ria.ru/20250113/khinshteyn-1993483885.html

https://ria.ru/20250201/pereselentsy-1996845104.html

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курская область, россия, льгов, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины