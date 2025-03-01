https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html

Актер Хэкмен, вероятно, умер за девять дней до обнаружения тела, пишут СМИ

Актер Хэкмен, вероятно, умер за девять дней до обнаружения тела, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Актер Хэкмен, вероятно, умер за девять дней до обнаружения тела, пишут СМИ

Двухкратный лауреат "Оскара", американский актер Джин Хэкмен, вероятно, скончался за девять дней до обнаружения его тела, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:57:00+03:00

2025-03-01T03:57:00+03:00

2025-03-01T03:58:00+03:00

в мире

джин хэкмен

кинопремия "оскар"

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Двухкратный лауреат "Оскара", американский актер Джин Хэкмен, вероятно, скончался за девять дней до обнаружения его тела, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. В среду вечером по местному времени американская газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Хэкмен скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена Бетси Аракава. Как сообщил портал TMZ, в семье актера считают, что причиной смерти супругов могло стать отравление угарным газом. Согласно порталу, полиция установила, что на момент обнаружения тел супруги были мертвы не менее суток. "Данные кардиостимулятора актера Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мертв девять дней, прежде чем его и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на шерифа Санта Фе Адана Мендозу. По словам представителя власти, последняя деятельность на кардистимуляторе была зафиксирована 17 февраля. Шериф также отметил, что анализы тел актера и его супруги показали отрицательный результат на отравление угарным газом, так что, вероятно, эта версия их гибели будет исключена. Кроме того, как следует из результатов описи, опубликованных в пятницу, из их дома в ходе обыска были изъяты три лекарства: одно из них имеет действующее вещество тиреоидин, которое является гормональным препаратом щитовидной железы, два других лекарства - это дилтиазем, который применяется при болях в груди или для лечения повышенного давления, и тайленол - препарат на основе парацетамола. Также были изъяты медицинские записи, планировщик задач и два телефона. Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багровый прилив", "В тылу врага", "Сердцеедки", "Семейка Тененбаум", "Достать коротышку". Актер заявил об уходе из кино в 2004 году, его последним проектом была комедия "Добро пожаловать в Лосиную бухту".

https://ria.ru/20250227/akter-2002063029.html

https://ria.ru/20250227/khekmen-2002047338.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джин хэкмен, кинопремия "оскар"