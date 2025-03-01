Превращает жертву в зомби: найдена инфекция страшнее вирусов и бактерий
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСоздание микрофлюидных чипов в научном центре "Функциональные микро/наносистемы" МГТУ имени Н. Э. Баумана
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Пугающие новости пришли из Ирландии: в одной из пещер обнаружили грибок, который полностью подчиняет зараженного своей воле. И такой паразитический организм далеко не единственный в мире. Есть ли угроза для человека — в материале РИА Новости.
Сцена из триллера
Совершить открытие помогла случайность. В 2021-м съемочная группа BBC, работавшая над сериалом "Зимний дозор", пришла на заброшенный пороховой склад в Северной Ирландии. С телевизионщиками были ученые из Дании и Великобритании — они заметили свисающего с потолка мертвого паука, покрытого странным налетом. Пристально осмотрев пещеру, увидели еще несколько погибших членистоногих.
Находки отправили Институт биоразнообразия Вестердейка в голландском городе Утрехте, где команда специалистов под руководством Гарри Эванса их изучила. В поисках ответов на возникшие вопросы исследователи отправились в Ирландию, в пещеры.
Картина, представшая перед ними, напоминала фантастический триллер в миниатюре: из мертвых пауков торчали бледные "стержни", усыпанные спорами грибов. Как будто тут орудовал инопланетный паразит.
Хитроумный убийца
И правда, такого грибка наука не знала. Об этом сообщили в журнале Fungal Systematics and Evolution. Назвали его Gibellula attenboroughii — в честь известного британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо, чье имя носят уже десятки организмов.
© Getty Images / DBenitostockИзучение спор в лаборатории
© Getty Images / DBenitostock
Изучение спор в лаборатории
Этот действует очень хитро. Споры попадают в гемолимфу (что-то вроде крови) и посредством химических сигналов заставляют паука покинуть укрытие и выйти на открытое пространство. А уже там убивает.
И тут начинается самое интересное: на теле членистоногого образуются некие структуры, которые благодаря потокам воздуха распространяют споры (вот почему "зомбированного" выводят на открытое пространство). Сам же труп мумифицируется антибиотиком, производимым спорами.
CC BY-SA 4.0 / Smiley.toerist / Utrecht Centraal gezien vanaf de voetgangersbrugЦентральный ж/д вокзал Утрехта
CC BY-SA 4.0 / Smiley.toerist / Utrecht Centraal gezien vanaf de voetgangersbrug
Центральный ж/д вокзал Утрехта
"По сути, это шкатулка с сокровищами для медицины", — рассказал изданию LiveScience Гарри Эванс. Есть надежда, что новый грибок поможет фармацевтам: врачи по всему миру жалуются на "супербактерии", устойчивые к большинству имеющихся антибиотиков.
Смертельные собратья
Исследователи отметили сходство Gibellula attenboroughii с грибом Ophiocordyceps, больше известным как кордицепс. Он распространен в тропических лесах и паразитирует на муравьях-древоточцах вида Camponotus leonardi.
CC BY-SA 3.0 / TristramBrelstaff / Entomophthora muscae, поразивший черноротку Melanostoma scalareГрибок Entomophthora muscae, поразивший черноротку
CC BY-SA 3.0 / TristramBrelstaff / Entomophthora muscae, поразивший черноротку Melanostoma scalare
Грибок Entomophthora muscae, поразивший черноротку
Через две-три недели после заражения грибком муравей покидает свою колонию, забирается на высоту около 30 сантиметров в северной части растения и закрепляется на листе. После этого из его головы вырастает красно-коричневое плодовое тело, которое разбрасывает споры, заражая остальных.
Некоторые грибки способны и на более изощренные манипуляции — например, Entomophthora muscae, поражающий комнатных мух. Он воздействует не только на хозяина, но и на его здоровых сородичей.
CC BY 2.5 / David P. Hughes, Maj-Britt Pontoppidan / Ants biting the underside of leaves as a result of infection by O. unilateralis.Муравей, пораженный грибком Ophiocordyceps
CC BY 2.5 / David P. Hughes, Maj-Britt Pontoppidan / Ants biting the underside of leaves as a result of infection by O. unilateralis.
Муравей, пораженный грибком Ophiocordyceps
Чтобы повысить эффективность распространения спор, грибок заставляет умирающую муху сесть повыше и расправить крылья. Другие мухи могут заразиться, даже просто пролетая мимо. Кроме того, паразит, заставляя муху умереть в столь интересной позе, приманивает самцов, которые пытаются спариться и в результате подхватывают инфекцию.
Кордицепс и аналоги вдохновляют создателей компьютерных игр и сериалов на сюжеты о зомби-апокалипсисе. В реальности же грибы, насколько известно ученым, не способны брать разум человека под контроль. Во всяком случае, пока.
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