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Соратник Зеленского в США призвал его уйти в отставку - РИА Новости, 01.03.2025
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00:46 01.03.2025 (обновлено: 12:48 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/grem-2002379943.html
Соратник Зеленского в США призвал его уйти в отставку
Соратник Зеленского в США призвал его уйти в отставку - РИА Новости, 01.03.2025
Соратник Зеленского в США призвал его уйти в отставку
Владимир Зеленский должен либо подать в отставку и прислать в Вашингтон кого-то другого, либо измениться после своей перепалки в Белом доме, заявил американский РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:46:00+03:00
2025-03-01T12:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен либо подать в отставку и прислать в Вашингтон кого-то другого, либо измениться после своей перепалки в Белом доме, заявил американский сенатор Линдси Грэм*. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться", - сказал он журналистам в Белом доме. На слова Грэма о возможной отставке Зеленского также отреагировал американский предприниматель и глава департамента повышения государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. "Это очень большое дело", - написал он в социальной сети Х. Ранее Грэм, выступавший активным сторонником Зеленского и поддерживавший военную помощь Украине, признался, что после перепалки в Белом доме больше не хотел бы видеть Зеленского в качестве своего "делового партнера". Грэм раскритиковал Зеленского за его поведение в Белом доме и подчеркнул, что всё, над чем многие работали, пытаясь наладить новые отношения между Соединенными Штатами и Украиной, было "полностью уничтожено".* Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002358508.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, илон маск, линдси грэм*
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Линдси Грэм*
Соратник Зеленского в США призвал его уйти в отставку

Сенатор Грэм: Зеленский должен либо уйти в отставку, либо измениться

© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен либо подать в отставку и прислать в Вашингтон кого-то другого, либо измениться после своей перепалки в Белом доме, заявил американский сенатор Линдси Грэм*.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
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"Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться", - сказал он журналистам в Белом доме.
На слова Грэма о возможной отставке Зеленского также отреагировал американский предприниматель и глава департамента повышения государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. "Это очень большое дело", - написал он в социальной сети Х.
Ранее Грэм, выступавший активным сторонником Зеленского и поддерживавший военную помощь Украине, признался, что после перепалки в Белом доме больше не хотел бы видеть Зеленского в качестве своего "делового партнера".
Грэм раскритиковал Зеленского за его поведение в Белом доме и подчеркнул, что всё, над чем многие работали, пытаясь наладить новые отношения между Соединенными Штатами и Украиной, было "полностью уничтожено".
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