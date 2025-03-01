Соратник Зеленского в США призвал его уйти в отставку
Сенатор Грэм: Зеленский должен либо уйти в отставку, либо измениться
© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен либо подать в отставку и прислать в Вашингтон кого-то другого, либо измениться после своей перепалки в Белом доме, заявил американский сенатор Линдси Грэм*.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
"Ему нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться", - сказал он журналистам в Белом доме.
На слова Грэма о возможной отставке Зеленского также отреагировал американский предприниматель и глава департамента повышения государственной эффективности (DOGE) Илон Маск. "Это очень большое дело", - написал он в социальной сети Х.
Ранее Грэм, выступавший активным сторонником Зеленского и поддерживавший военную помощь Украине, признался, что после перепалки в Белом доме больше не хотел бы видеть Зеленского в качестве своего "делового партнера".
Грэм раскритиковал Зеленского за его поведение в Белом доме и подчеркнул, что всё, над чем многие работали, пытаясь наладить новые отношения между Соединенными Штатами и Украиной, было "полностью уничтожено".
* Внесен в России в список террористов и экстремистов