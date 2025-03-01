https://ria.ru/20250301/gosduma-2002452613.html

В Госдуме назвали позицию ЕС преградой для мира на Украине

В Госдуме назвали позицию ЕС преградой для мира на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

В Госдуме назвали позицию ЕС преградой для мира на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что неадекватная позиция ряда европейских стран создает преграды для достижения мира на Украине. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:28:00+03:00

2025-03-01T14:28:00+03:00

2025-03-01T14:58:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что неадекватная позиция ряда европейских стран создает преграды для достижения мира на Украине. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, но США считают это нереалистичным. "Неадекватная позиция отдельных европейских политиков не способствует переговорам и создаёт дополнительные преграды, не оказывая влияние на достижение целей СВО", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, в Вашингтоне фиксируют нереалистичность планов по урегулированию конфликта, предлагаемых отдельными европейскими политиками, которые продолжают надеяться на ослабление России. "Эти теории не имеют ничего общего с реальным положением дел на поле боя и экономике. Несмотря на санкции и беспрецедентное давление, наша страна развивается, государство выполняет все социальные обязательства", - сказал Нестеренко.

https://ria.ru/20250107/gosduma-1992712936.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, марко рубио