Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/gosduma-2002442601.html
В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине
В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине
Целью европейских стран, поддерживающих киевский режим и выступающих за продолжение военного конфликта, является желание "урвать куш" с Украины, заполучив... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:00:00+03:00
2025-03-01T13:00:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
дмитрий белик
марко рубио
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Целью европейских стран, поддерживающих киевский режим и выступающих за продолжение военного конфликта, является желание "урвать куш" с Украины, заполучив доступ к ее активам и природным ресурсам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, но США считают это нереалистичным. "ЕС хочет продлить конфликт на Украине не для ослабления России, а потому что их "вычеркнули" из переговорного процесса, а значит все, что можно забрать на Украине - достанется США. Это такой демарш в стиле "победа или смерть". Европа переживает, что карманы украинским имуществом набьют без них, и это обидно и больно, вот и стремится урвать куш, заполучив доступ к активам и природным ресурсам Украины", - сказал Белик. По его словам, симпатии европейских стран в авангарде Франции и Британии к Украине лишь постановочны и лицемерны, на практике они преследуют куда более корыстные и прагматичные цели, свойственные интересам колониальной политики. "Послать (президенту США) Трампу сигнал недоверия страшно, выполнить его условия невыгодно, остаётся требовать свою долю. А как это сделать? Только обещать помощь Украине - поможет или нет - вопрос второстепенный, главное, чтобы (Владимир) Зеленский продолжал войну и уничтожение своего народа. Это основной принцип колониальной политики - чужими руками, если не выгорит, то их не жалко", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250301/volodin-2002433988.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, дмитрий белик, марко рубио, госдума рф, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Дмитрий Белик, Марко Рубио, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине

Депутат Белик: целью европейских стран является желание "урвать куш" с Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Целью европейских стран, поддерживающих киевский режим и выступающих за продолжение военного конфликта, является желание "урвать куш" с Украины, заполучив доступ к ее активам и природным ресурсам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, но США считают это нереалистичным.
"ЕС хочет продлить конфликт на Украине не для ослабления России, а потому что их "вычеркнули" из переговорного процесса, а значит все, что можно забрать на Украине - достанется США. Это такой демарш в стиле "победа или смерть". Европа переживает, что карманы украинским имуществом набьют без них, и это обидно и больно, вот и стремится урвать куш, заполучив доступ к активам и природным ресурсам Украины", - сказал Белик.
По его словам, симпатии европейских стран в авангарде Франции и Британии к Украине лишь постановочны и лицемерны, на практике они преследуют куда более корыстные и прагматичные цели, свойственные интересам колониальной политики.
"Послать (президенту США) Трампу сигнал недоверия страшно, выполнить его условия невыгодно, остаётся требовать свою долю. А как это сделать? Только обещать помощь Украине - поможет или нет - вопрос второстепенный, главное, чтобы (Владимир) Зеленский продолжал войну и уничтожение своего народа. Это основной принцип колониальной политики - чужими руками, если не выгорит, то их не жалко", - сказал депутат.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Володин высказался о реакции ЕС на перепалку Трампа и Зеленского
11:58
 
В миреУкраинаСШАЕвропаДмитрий БеликМарко РубиоГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала