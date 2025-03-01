https://ria.ru/20250301/gosduma-2002442601.html

В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине

В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

В Госдуме назвали цель европейских стран на Украине

Целью европейских стран, поддерживающих киевский режим и выступающих за продолжение военного конфликта, является желание "урвать куш" с Украины, заполучив... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:00:00+03:00

2025-03-01T13:00:00+03:00

2025-03-01T13:00:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Целью европейских стран, поддерживающих киевский режим и выступающих за продолжение военного конфликта, является желание "урвать куш" с Украины, заполучив доступ к ее активам и природным ресурсам, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Европе предлагают продолжать конфликт на Украине еще год в надежде ослабить Россию, но США считают это нереалистичным. "ЕС хочет продлить конфликт на Украине не для ослабления России, а потому что их "вычеркнули" из переговорного процесса, а значит все, что можно забрать на Украине - достанется США. Это такой демарш в стиле "победа или смерть". Европа переживает, что карманы украинским имуществом набьют без них, и это обидно и больно, вот и стремится урвать куш, заполучив доступ к активам и природным ресурсам Украины", - сказал Белик. По его словам, симпатии европейских стран в авангарде Франции и Британии к Украине лишь постановочны и лицемерны, на практике они преследуют куда более корыстные и прагматичные цели, свойственные интересам колониальной политики. "Послать (президенту США) Трампу сигнал недоверия страшно, выполнить его условия невыгодно, остаётся требовать свою долю. А как это сделать? Только обещать помощь Украине - поможет или нет - вопрос второстепенный, главное, чтобы (Владимир) Зеленский продолжал войну и уничтожение своего народа. Это основной принцип колониальной политики - чужими руками, если не выгорит, то их не жалко", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250301/volodin-2002433988.html

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в мире, украина, сша, европа, дмитрий белик, марко рубио, госдума рф, евросоюз