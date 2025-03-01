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В Госдуме назвали Зеленского "голым королем" - РИА Новости, 01.03.2025
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11:13 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/gosduma-2002427723.html
В Госдуме назвали Зеленского "голым королем"
В Госдуме назвали Зеленского "голым королем" - РИА Новости, 01.03.2025
В Госдуме назвали Зеленского "голым королем"
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что истерика Владимира Зеленского, устроенная на встречи с... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:13:00+03:00
2025-03-01T11:13:00+03:00
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что истерика Владимира Зеленского, устроенная на встречи с президентом США Дональдом Трампом, показала, что без американской помощи он "голый король". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Зеленскому уже присягнула на верность почти вся Европа, но локомотивом военных поставок являются США. Без американской помощи сомневаюсь, что пусть даже объединенная Европа вытянет обеспечение фронта. Истерика Зеленского показала, что король оказался голый, а окружающие не постеснялись ему об этом сообщить, а также напомнили, благодаря кому он на троне. Заодно и намекнули, что его "историческая личность" не стенка, можно и подвинуть", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Трамп фактически указал Зеленскому на его место. "Зеленскому "пустили кровь" в Овальном кабинете, это помогает от избыточного давления самомнения, которым страдает глава киевского режима. Если пациент не слышит врача, его лечат насильно, а когда и это не помогает - могут и связать. Видимо Зеленский напрашивается на верёвку или смирительную рубашку", - сказал Белик.
https://ria.ru/20250223/ssha-2001086278.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий белик, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Белик, Мюнхенская конференция по безопасности
В Госдуме назвали Зеленского "голым королем"

Депутат Белик: истерика Зеленского показала, что без помощи США он голый король

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что истерика Владимира Зеленского, устроенная на встречи с президентом США Дональдом Трампом, показала, что без американской помощи он "голый король".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Зеленскому уже присягнула на верность почти вся Европа, но локомотивом военных поставок являются США. Без американской помощи сомневаюсь, что пусть даже объединенная Европа вытянет обеспечение фронта. Истерика Зеленского показала, что король оказался голый, а окружающие не постеснялись ему об этом сообщить, а также напомнили, благодаря кому он на троне. Заодно и намекнули, что его "историческая личность" не стенка, можно и подвинуть", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Трамп фактически указал Зеленскому на его место.
"Зеленскому "пустили кровь" в Овальном кабинете, это помогает от избыточного давления самомнения, которым страдает глава киевского режима. Если пациент не слышит врача, его лечат насильно, а когда и это не помогает - могут и связать. Видимо Зеленский напрашивается на верёвку или смирительную рубашку", - сказал Белик.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о Зеленском
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В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий БеликМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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