https://ria.ru/20250301/gosduma-2002409683.html

В Госдуме призвали украинские элиты к свержению Зеленского

В Госдуме призвали украинские элиты к свержению Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

В Госдуме призвали украинские элиты к свержению Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:40:00+03:00

2025-03-01T08:40:00+03:00

2025-03-01T08:40:00+03:00

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михаил шеремет

мюнхенская конференция по безопасности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского, инициировав против него возбуждение уголовного дела за предательство национальных интересов страны. Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у президента Украины Владимира Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Украинским элитам и военным пора пересмотреть свои подходы, "тепло" встретить Зеленского по возвращению из США, свергнуть и посадить в тюрьму, чтобы начать жизнь на Украине с нового листа, в том числе путем проведения новых выборов и прекращения военных действий", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, отказываясь от мирных переговоров, Зеленский фактически предал национальные интересы Украины, народ которой давно выступает за прекращение военных действий.

https://ria.ru/20250301/mask-2002408788.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, михаил шеремет, мюнхенская конференция по безопасности