https://ria.ru/20250301/gorlovka-2002455298.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 01.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в субботу утром сбросили на донецкую Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника, а также обстреляли город четырьмя снарядами "натовского"... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:41:00+03:00
2025-03-01T14:41:00+03:00
2025-03-01T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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нато
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили на донецкую Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника, а также обстреляли город четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров менее, чем за четыре часа, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале управления. Также украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров в 12.00 и 12.10. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250301/miny-2002418978.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника