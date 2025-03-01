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При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/gorlovka-2002442178.html
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.03.2025
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель
Еще один мирный житель Горловки пострадал в пятницу в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил в субботу мэр города... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:57:00+03:00
2025-03-01T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
стирол
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Еще один мирный житель Горловки пострадал в пятницу в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ранения в результате вооруженной украинской агрессии в ДНР в пятницу получили два мирных жителя, в том числе подросток. "По актуализированным данным, вчера, 28 февраля, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ около стадиона "Олимп" (жилой массив "Комсомолец", Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Стирол
При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель

Мэр Приходько: мирный житель Горловки ранен при сбросе взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Еще один мирный житель Горловки пострадал в пятницу в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ранения в результате вооруженной украинской агрессии в ДНР в пятницу получили два мирных жителя, в том числе подросток.
"По актуализированным данным, вчера, 28 февраля, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ около стадиона "Олимп" (жилой массив "Комсомолец", Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА
16 февраля, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинСтирол
 
 
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