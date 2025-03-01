https://ria.ru/20250301/gorlovka-2002442178.html

При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель

При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.03.2025

При обстреле Горловки с беспилотника пострадал мирный житель

Еще один мирный житель Горловки пострадал в пятницу в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил в субботу мэр города... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:57:00+03:00

2025-03-01T12:57:00+03:00

2025-03-01T12:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Еще один мирный житель Горловки пострадал в пятницу в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил в субботу мэр города Иван Приходько. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ранения в результате вооруженной украинской агрессии в ДНР в пятницу получили два мирных жителя, в том числе подросток. "По актуализированным данным, вчера, 28 февраля, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ около стадиона "Олимп" (жилой массив "Комсомолец", Никитовский район Горловки) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, стирол