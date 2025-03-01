https://ria.ru/20250301/glava-2002435095.html

Глава МИД Венгрии оценил выступление Трампа на встрече с Зеленским

Глава МИД Венгрии оценил выступление Трампа на встрече с Зеленским - РИА Новости, 01.03.2025

Глава МИД Венгрии оценил выступление Трампа на встрече с Зеленским

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал выступление президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:09:00+03:00

2025-03-01T12:09:00+03:00

2025-03-01T12:09:00+03:00

в мире

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владимир зеленский

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал выступление президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским самым великолепным моментом последних трех лет и выразил надежду на успех переговоров РФ и США, потому что только они могут урегулировать конфликт на Украине. "Позиция президента Дональда Трампа в пользу мира стала самым великолепным моментом за последние три года. Мы надеемся, что Дональд Трамп успешно проведет переговоры с Россией, потому что только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, после спора Трампа и Зеленского в Белом доме "всем стало яснее, чем когда-либо, кто хочет мира, а кто хочет войны", а также "кто стоит на почве здравого смысла, а кто не жалеет ни человеческих жизней, ни миллиардов евро, лишь бы война продолжалась". Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250224/golosovanie-2001367501.html

россия

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в мире, россия, сша, венгрия, дональд трамп, владимир зеленский, петер сийярто