https://ria.ru/20250301/geroi-2002449151.html
Программа "Время героев" подвела итоги первого года работы
Программа "Время героев" подвела итоги первого года работы - РИА Новости, 01.03.2025
Программа "Время героев" подвела итоги первого года работы
Год назад по инициативе президента РФ Владимира Путина была запущена программа "Время героев", 27 бойцов СВО получили новые назначения. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:53:00+03:00
2025-03-01T13:53:00+03:00
2025-03-01T13:53:00+03:00
россия
еврейская автономная область
владимир путин
алексей комиссаров
единая россия
программа "время героев"
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Год назад по инициативе президента РФ Владимира Путина была запущена программа "Время героев", 27 бойцов СВО получили новые назначения. "В первый поток по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, управленческий опыт и потенциал", - говорится в Telegram-канале программы. Программу реализует президентская академия (РАНХиГС). По словам ректора вуза Алексея Комиссарова, необходимо обогатить знания бойцов СВО и подготовить эффективных управленцев. За время реализации программы "Время героев" новые назначения получили 27 слушателей, а руководитель программы Мария Костюк заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области. Сейчас идет дополнительный отбор участников. Кроме того, глава государства на съезде "Единой России" заявил о необходимости расширить федеральную программу "Время героев" на регионы. Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250204/geroy-1997372837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврейская автономная область, владимир путин, алексей комиссаров, единая россия, программа "время героев", общество, вооруженные силы рф
Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Единая Россия, Программа "Время героев", Общество, Вооруженные силы РФ
Программа "Время героев" подвела итоги первого года работы
За год работы программы "Время героев" 27 бойцов СВО получили новые назначения
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Год назад по инициативе президента РФ Владимира Путина была запущена программа
"Время героев", 27 бойцов СВО получили новые назначения.
"В первый поток по итогам отбора вошли 83 участника, они приступили к обучению 27 мая 2024 года. Ключевыми критериями отбора стали боевые заслуги в ходе СВО, управленческий опыт и потенциал", - говорится в Telegram-канале программы.
Программу реализует президентская академия (РАНХиГС). По словам ректора вуза Алексея Комиссарова, необходимо обогатить знания бойцов СВО и подготовить эффективных управленцев.
За время реализации программы "Время героев" новые назначения получили 27 слушателей, а руководитель программы Мария Костюк заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области.
Сейчас идет дополнительный отбор участников. Кроме того, глава государства на съезде "Единой России" заявил о необходимости расширить федеральную программу "Время героев" на регионы.
Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.