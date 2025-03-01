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В АдГ допустили досрочные выборы в Германии в 2027 году - РИА Новости, 01.03.2025
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07:37 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/germaniya-2002405274.html
В АдГ допустили досрочные выборы в Германии в 2027 году
В АдГ допустили досрочные выборы в Германии в 2027 году - РИА Новости, 01.03.2025
В АдГ допустили досрочные выборы в Германии в 2027 году
В Германии могут состояться очередные досрочные выборы уже в 2029 году, если вероятный будущий канцлер от победившего на выборах Христианско-демократического... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:37:00+03:00
2025-03-01T07:37:00+03:00
в мире
германия
тино крупалла
фридрих мерц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. В Германии могут состояться очередные досрочные выборы уже в 2029 году, если вероятный будущий канцлер от победившего на выборах Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц будет вести провальную политику, заявил РИА Новости сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Ранее Мерц заявил, что если его политика потерпит неудачу, то в 2029 году к власти придут "популисты" – вероятно, имея в виду АдГ и CСВ ("Союз Сары Вагенкнехт"). "Я бы поспорил с господином Мерцем. Думаю, если его политика провалится, то это произойдет уже в 2027 году", - сказал Крупалла. Он пояснил, что АдГ готова работать с любой партией, которая желает добра Германии, но так называемые брандмауэры (слово из политического слэнга, обозначающее отказ от сотрудничества, политический кордон - ред.) принадлежат авторству Мерца. "Я не могу снести стену, которую мой сосед воздвиг на своем участке. Поэтому мы должны последовательно продолжать наш путь, четко формулировать наши интересы и позиции. Для этого потребуется мужество сохранять спокойствие. Когда избиратели начнут массово выходить из других партий, они (правящие партии) уж к нам обратятся", - заявил он. Крупалла при этом рассказал, что восточные немцы "знают, как обходиться со стенами" и способны придать смелости гражданам на Западе. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели.
https://ria.ru/20250228/postavki-2002347881.html
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001063477.html
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в мире, германия, тино крупалла, фридрих мерц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Германия, Тино Крупалла, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В АдГ допустили досрочные выборы в Германии в 2027 году

Крупалла: досрочные выборы в Германии могут состояться уже через два года

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. В Германии могут состояться очередные досрочные выборы уже в 2029 году, если вероятный будущий канцлер от победившего на выборах Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц будет вести провальную политику, заявил РИА Новости сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
Ранее Мерц заявил, что если его политика потерпит неудачу, то в 2029 году к власти придут "популисты" – вероятно, имея в виду АдГ и CСВ ("Союз Сары Вагенкнехт").
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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"Я бы поспорил с господином Мерцем. Думаю, если его политика провалится, то это произойдет уже в 2027 году", - сказал Крупалла. Он пояснил, что АдГ готова работать с любой партией, которая желает добра Германии, но так называемые брандмауэры (слово из политического слэнга, обозначающее отказ от сотрудничества, политический кордон - ред.) принадлежат авторству Мерца.
«
"Я не могу снести стену, которую мой сосед воздвиг на своем участке. Поэтому мы должны последовательно продолжать наш путь, четко формулировать наши интересы и позиции. Для этого потребуется мужество сохранять спокойствие. Когда избиратели начнут массово выходить из других партий, они (правящие партии) уж к нам обратятся", - заявил он.
Крупалла при этом рассказал, что восточные немцы "знают, как обходиться со стенами" и способны придать смелости гражданам на Западе.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мерц не реализует свои обещания, заявил немецкий депутат
23 февраля, 01:12
 
В миреГерманияТино КрупаллаФридрих МерцСара ВагенкнехтХДС/ХССВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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