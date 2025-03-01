В АдГ допустили досрочные выборы в Германии в 2027 году
Крупалла: досрочные выборы в Германии могут состояться уже через два года
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. В Германии могут состояться очередные досрочные выборы уже в 2029 году, если вероятный будущий канцлер от победившего на выборах Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц будет вести провальную политику, заявил РИА Новости сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
Ранее Мерц заявил, что если его политика потерпит неудачу, то в 2029 году к власти придут "популисты" – вероятно, имея в виду АдГ и CСВ ("Союз Сары Вагенкнехт").
"Я бы поспорил с господином Мерцем. Думаю, если его политика провалится, то это произойдет уже в 2027 году", - сказал Крупалла. Он пояснил, что АдГ готова работать с любой партией, которая желает добра Германии, но так называемые брандмауэры (слово из политического слэнга, обозначающее отказ от сотрудничества, политический кордон - ред.) принадлежат авторству Мерца.
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"Я не могу снести стену, которую мой сосед воздвиг на своем участке. Поэтому мы должны последовательно продолжать наш путь, четко формулировать наши интересы и позиции. Для этого потребуется мужество сохранять спокойствие. Когда избиратели начнут массово выходить из других партий, они (правящие партии) уж к нам обратятся", - заявил он.
Крупалла при этом рассказал, что восточные немцы "знают, как обходиться со стенами" и способны придать смелости гражданам на Западе.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов, удвоив свои показатели.
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23 февраля, 01:12