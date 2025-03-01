https://ria.ru/20250301/gabbard-2002432789.html

Глава разведки США обратилась к Трампу словами о Зеленском

Глава разведки США обратилась к Трампу словами о Зеленском - РИА Новости, 01.03.2025

Глава разведки США обратилась к Трампу словами о Зеленском

Владимир Зеленский пытается втянуть Штаты в ядерную войну с Россией, написала в соцсети X директор национальной разведки США Тулси Габбард. Она поблагодарила... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:46:00+03:00

2025-03-01T11:46:00+03:00

2025-03-01T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается втянуть Штаты в ядерную войну с Россией, написала в соцсети X директор национальной разведки США Тулси Габбард. Она поблагодарила американского президента Дональда Трампа за позицию на переговорах с Зеленским. "Спасибо Дональду Трампу за непоколебимое лидерство в отстаивании интересов американского народа и мира. То, что вы сказали, — абсолютная правда: Зеленский уже много лет пытается втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией/третью мировую войну..." — написала она. Кроме того, Габбард поблагодарила вице-президента Джея Ди Вэнса за слова о необходимости дипломатического подхода к разрешению конфликта на Украине. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250301/volker-2002430232.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002423616.html

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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, тулси габбард, вашингтон (штат), россия