Глава разведки США обратилась к Трампу словами о Зеленском
Глава разведки США Габбард: Зеленский пытается втянуть нас в ядерную войну с РФ
© AP Photo / John McDonnellТулси Габбард
© AP Photo / John McDonnell
Тулси Габбард. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается втянуть Штаты в ядерную войну с Россией, написала в соцсети X директор национальной разведки США Тулси Габбард.
Она поблагодарила американского президента Дональда Трампа за позицию на переговорах с Зеленским.
Она поблагодарила американского президента Дональда Трампа за позицию на переговорах с Зеленским.
"Спасибо Дональду Трампу за непоколебимое лидерство в отстаивании интересов американского народа и мира. То, что вы сказали, — абсолютная правда: Зеленский уже много лет пытается втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией/третью мировую войну..." — написала она.
Кроме того, Габбард поблагодарила вице-президента Джея Ди Вэнса за слова о необходимости дипломатического подхода к разрешению конфликта на Украине.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Кроме того, Габбард поблагодарила вице-президента Джея Ди Вэнса за слова о необходимости дипломатического подхода к разрешению конфликта на Украине.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.