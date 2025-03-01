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В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 01.03.2025
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Религия
 
21:05 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/frantsisk-2002503158.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 01.03.2025
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска после бронхиального спазма в пятницу остается стабильным, новых приступов не случилось,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:05:00+03:00
2025-03-01T21:05:00+03:00
религия
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 1 мар - РИА Новости. Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска после бронхиального спазма в пятницу остается стабильным, новых приступов не случилось, сообщила Служба печати Святого престола. "Клиническое состояние Папы оставалось стабильным. Он чередовал неинвазивную искусственную вентиляцию легких с длительными периодами высокопоточной кислородной терапии, сохраняя реакцию на газообмен. У Папы нет повышения температуры и лейкоцитоза (увеличение числа лейкоцитов - ред.)", - говорится в сообщении. Прогноз по состоянию понтифика остается сдержанным. "Гемодинамические показатели всегда оставались стабильными; он продолжал питаться и регулярно проходил сеансы респираторной физиотерапии, активно сотрудничая с врачами. Новых эпизодов бронхоспазма не произошло", - говорится в сообщении. Папа, как отмечается, остается в сознании и сохраняет ориентацию. Днем он причастился, а затем посвятил себя молитве. В пятницу вечером ватиканская пресс-служба сообщала, что у Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. Приступ вызвал эпизод рвоты с вдыханием и резкое ухудшение состояния дыхательной системы. Понтифику была проведена очистка бронхов и начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. Папа, как отмечалось, всегда оставался в сознании и сохранял ориентацию. Как сообщила в субботу газета Corriere della Sera, после приступа Франциск использует маску для дыхания. Согласно источникам издания, следующие сутки-двое будут ключевыми для понимания, ухудшилась ли клиническая картина пациента с ущербом для легких. Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния Папы, но подчеркивал, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности. Клиническая картина показывала положительную динамику на протяжении нескольких дней. Папа проходит дыхательную терапию и продолжает работу. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://ria.ru/20250220/pontifik-2000423347.html
https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

Ватикан: состояние папы римского остается стабильным, новых приступов не было

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 1 мар - РИА Новости. Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска после бронхиального спазма в пятницу остается стабильным, новых приступов не случилось, сообщила Служба печати Святого престола.
"Клиническое состояние Папы оставалось стабильным. Он чередовал неинвазивную искусственную вентиляцию легких с длительными периодами высокопоточной кислородной терапии, сохраняя реакцию на газообмен. У Папы нет повышения температуры и лейкоцитоза (увеличение числа лейкоцитов - ред.)", - говорится в сообщении.
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20 февраля, 00:07
Прогноз по состоянию понтифика остается сдержанным.
"Гемодинамические показатели всегда оставались стабильными; он продолжал питаться и регулярно проходил сеансы респираторной физиотерапии, активно сотрудничая с врачами. Новых эпизодов бронхоспазма не произошло", - говорится в сообщении.
Папа, как отмечается, остается в сознании и сохраняет ориентацию. Днем он причастился, а затем посвятил себя молитве.
В пятницу вечером ватиканская пресс-служба сообщала, что у Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. Приступ вызвал эпизод рвоты с вдыханием и резкое ухудшение состояния дыхательной системы. Понтифику была проведена очистка бронхов и начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. Папа, как отмечалось, всегда оставался в сознании и сохранял ориентацию.
Как сообщила в субботу газета Corriere della Sera, после приступа Франциск использует маску для дыхания. Согласно источникам издания, следующие сутки-двое будут ключевыми для понимания, ухудшилась ли клиническая картина пациента с ущербом для легких.
Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния Папы, но подчеркивал, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности. Клиническая картина показывала положительную динамику на протяжении нескольких дней. Папа проходит дыхательную терапию и продолжает работу.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Биография Папы Римского Франциска
24 февраля, 10:10
 
РелигияВ миреВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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