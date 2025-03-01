https://ria.ru/20250301/frantsija-2002479485.html

Неизвестные нанесли граффити на дом министра внутренних дел Франции

Неизвестные нанесли граффити на дом министра внутренних дел Франции - РИА Новости, 01.03.2025

Неизвестные нанесли граффити на дом министра внутренних дел Франции

Неизвестные нанесли граффити на загородный дом министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который расположен на острове Иль-д'Йе, сообщает в субботу издание... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:51:00+03:00

2025-03-01T17:51:00+03:00

2025-03-01T17:51:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Неизвестные нанесли граффити на загородный дом министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который расположен на острове Иль-д'Йе, сообщает в субботу издание Ouest-France. "В ночь с четверга 27 на пятницу 28 февраля 2025 года на стены загородного жилья министра внутренних дел Брюно Ретайо на острове Иль-д'Йе (департамент Вандея) были нанесены граффити", - сообщает газета. Отмечается, что надписи были связаны с его политической деятельностью. В пятницу утром граффити уже были стерты. Газета Figaro со ссылкой на окружение Ретайо пишет, что министр подал жалобу, местная прокуратура Ле-Сабль-д'Олон начала расследование. Брюно Ретайо выступает за ужесточение миграционной политики. По его словам, нынешнее право недостаточно защищает французов, а нормы должны измениться, чтобы гарантировать право на защиту.

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