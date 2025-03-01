https://ria.ru/20250301/frantsija-2002479485.html
Неизвестные нанесли граффити на дом министра внутренних дел Франции
Неизвестные нанесли граффити на дом министра внутренних дел Франции - РИА Новости, 01.03.2025
Неизвестные нанесли граффити на дом министра внутренних дел Франции
Неизвестные нанесли граффити на загородный дом министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который расположен на острове Иль-д'Йе, сообщает в субботу издание... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:51:00+03:00
2025-03-01T17:51:00+03:00
2025-03-01T17:51:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974032114_0:95:484:367_1920x0_80_0_0_5f906c3280e130d94e1563fd2e18f930.png
ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Неизвестные нанесли граффити на загородный дом министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который расположен на острове Иль-д'Йе, сообщает в субботу издание Ouest-France. "В ночь с четверга 27 на пятницу 28 февраля 2025 года на стены загородного жилья министра внутренних дел Брюно Ретайо на острове Иль-д'Йе (департамент Вандея) были нанесены граффити", - сообщает газета. Отмечается, что надписи были связаны с его политической деятельностью. В пятницу утром граффити уже были стерты. Газета Figaro со ссылкой на окружение Ретайо пишет, что министр подал жалобу, местная прокуратура Ле-Сабль-д'Олон начала расследование. Брюно Ретайо выступает за ужесточение миграционной политики. По его словам, нынешнее право недостаточно защищает французов, а нормы должны измениться, чтобы гарантировать право на защиту.
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974032114_0:50:484:412_1920x0_80_0_0_ee8d915383cf6fbccab9249bd1652ef8.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Неизвестные нанесли граффити на дом министра внутренних дел Франции
Вандалы разрисовали граффити дом министра внутренних дел Франции Ретайо
ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости.
Неизвестные нанесли граффити на загородный дом министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, который расположен на острове Иль-д'Йе, сообщает в субботу издание Ouest-France
.
"В ночь с четверга 27 на пятницу 28 февраля 2025 года на стены загородного жилья министра внутренних дел Брюно Ретайо на острове Иль-д'Йе (департамент Вандея) были нанесены граффити", - сообщает газета.
Отмечается, что надписи были связаны с его политической деятельностью. В пятницу утром граффити уже были стерты.
Газета Figaro со ссылкой на окружение Ретайо пишет, что министр подал жалобу, местная прокуратура Ле-Сабль-д'Олон начала расследование.
Брюно Ретайо выступает за ужесточение миграционной политики. По его словам, нынешнее право недостаточно защищает французов, а нормы должны измениться, чтобы гарантировать право на защиту.