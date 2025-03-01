https://ria.ru/20250301/frantsija-2002404913.html

Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси

Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси - РИА Новости, 01.03.2025

Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси

Мэру коммуны Курси, где захоронены русские солдаты, воевавшие за Францию в Первой мировой войне, запрещают памятные мероприятия в их честь, сообщила РИА Новости РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:28:00+03:00

2025-03-01T07:28:00+03:00

2025-03-01T11:42:00+03:00

в мире

франция

первая мировая война (1914-1918)

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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Мэру коммуны Курси, где захоронены русские солдаты, воевавшие за Францию в Первой мировой войне, запрещают памятные мероприятия в их честь, сообщила РИА Новости историк и потомок военного из Русского экспедиционного корпуса Мари Бельгу-Мамонтофф."Раньше мэр каждое 11 ноября возлагала цветы к памятнику русским воинам, но после 2022 года на нее давят, чтобы им не отдавалась дань памяти", — сказала собеседница агентства. По ее словам, в 2019 году, на столетие окончания Первой мировой войны, мэр организовывала памятные мероприятия в течение трех дней, приглашала русских, воссоздала маршрут передвижения солдат."Она всегда была привержена тому, чтобы чтить память русских освободителей. Теперь мэр коммуны Курси мне заявила, что ее проинструктировали больше не заниматься этой историей российских солдат — именно они освободили коммуну Курси, здесь стоит памятник. Я не понимаю, почему мы все это смешиваем", — посетовала Бельгу-Мамонтофф.Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысячи ранеными.В коммуне Курси на востоке Франции находится русское военное кладбище Сент-Илер-ле-Гран, где захоронены порядка тысячи солдат из России.

https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001624274.html

https://ria.ru/20250226/istorik-2001625923.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, первая мировая война (1914-1918)