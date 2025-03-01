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Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси - РИА Новости, 01.03.2025
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07:28 01.03.2025 (обновлено: 11:42 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002404913.html
Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси
Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси - РИА Новости, 01.03.2025
Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси
Мэру коммуны Курси, где захоронены русские солдаты, воевавшие за Францию в Первой мировой войне, запрещают памятные мероприятия в их честь, сообщила РИА Новости РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:28:00+03:00
2025-03-01T11:42:00+03:00
в мире
франция
первая мировая война (1914-1918)
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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Мэру коммуны Курси, где захоронены русские солдаты, воевавшие за Францию в Первой мировой войне, запрещают памятные мероприятия в их честь, сообщила РИА Новости историк и потомок военного из Русского экспедиционного корпуса Мари Бельгу-Мамонтофф."Раньше мэр каждое 11 ноября возлагала цветы к памятнику русским воинам, но после 2022 года на нее давят, чтобы им не отдавалась дань памяти", — сказала собеседница агентства. По ее словам, в 2019 году, на столетие окончания Первой мировой войны, мэр организовывала памятные мероприятия в течение трех дней, приглашала русских, воссоздала маршрут передвижения солдат.&quot;Она всегда была привержена тому, чтобы чтить память русских освободителей. Теперь мэр коммуны Курси мне заявила, что ее проинструктировали больше не заниматься этой историей российских солдат — именно они освободили коммуну Курси, здесь стоит памятник. Я не понимаю, почему мы все это смешиваем&quot;, — посетовала Бельгу-Мамонтофф.Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысячи ранеными.В коммуне Курси на востоке Франции находится русское военное кладбище Сент-Илер-ле-Гран, где захоронены порядка тысячи солдат из России.
https://ria.ru/20250226/frantsiya-2001624274.html
https://ria.ru/20250226/istorik-2001625923.html
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в мире, франция, первая мировая война (1914-1918)
В мире, Франция, Первая мировая война (1914-1918)
Историк рассказала о запрете мероприятий в честь российских солдат в Курси

Историк Бельгу-Мамонтофф: в Курси запретили мероприятия в честь русских солдат

© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициативЭскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции
Эскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Фонд развития русско-французских исторических инициатив
Эскиз памятника солдатам Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, которые погибли в битве под Курси во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости. Мэру коммуны Курси, где захоронены русские солдаты, воевавшие за Францию в Первой мировой войне, запрещают памятные мероприятия в их честь, сообщила РИА Новости историк и потомок военного из Русского экспедиционного корпуса Мари Бельгу-Мамонтофф.
"Раньше мэр каждое 11 ноября возлагала цветы к памятнику русским воинам, но после 2022 года на нее давят, чтобы им не отдавалась дань памяти", — сказала собеседница агентства.
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По ее словам, в 2019 году, на столетие окончания Первой мировой войны, мэр организовывала памятные мероприятия в течение трех дней, приглашала русских, воссоздала маршрут передвижения солдат.
«

"Она всегда была привержена тому, чтобы чтить память русских освободителей. Теперь мэр коммуны Курси мне заявила, что ее проинструктировали больше не заниматься этой историей российских солдат — именно они освободили коммуну Курси, здесь стоит памятник. Я не понимаю, почему мы все это смешиваем", — посетовала Бельгу-Мамонтофф.

Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысячи ранеными.
В коммуне Курси на востоке Франции находится русское военное кладбище Сент-Илер-ле-Гран, где захоронены порядка тысячи солдат из России.
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