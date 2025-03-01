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Focus: Зеленский оказался в обреченном положении из-за скандала с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
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06:59 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/focus-2002403161.html
Focus: Зеленский оказался в обреченном положении из-за скандала с Трампом
Focus: Зеленский оказался в обреченном положении из-за скандала с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025
Focus: Зеленский оказался в обреченном положении из-за скандала с Трампом
Скандал в Белом доме должен привести к пересмотру Зеленским своего отношения к конфликту на Украине, пишет Focus. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:59:00+03:00
2025-03-01T06:59:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Скандал в Белом доме должен привести к пересмотру Зеленским своего отношения к конфликту на Украине, пишет Focus."Трамп сказал, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к заключению мира. Но за этими словами скрывается ультиматум: Зеленский должен принять все требования США", — заключил Focus.Кроме того, автор указал, что у Зеленского не осталось вариантов, ему остается только надеяться, что Европа сможет повлиять на президента США.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, американский лидер буквально вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что киевские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
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в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Focus: Зеленский оказался в обреченном положении из-за скандала с Трампом

Focus: Зеленскому придется поменять свое отношение к конфликту на Украине

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Скандал в Белом доме должен привести к пересмотру Зеленским своего отношения к конфликту на Украине, пишет Focus.
"Трамп сказал, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к заключению мира. Но за этими словами скрывается ультиматум: Зеленский должен принять все требования США", — заключил Focus.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В США нашли скрытый смысл скандала с Зеленским в Белом доме
06:09
Кроме того, автор указал, что у Зеленского не осталось вариантов, ему остается только надеяться, что Европа сможет повлиять на президента США.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, американский лидер буквально вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта. Сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что киевские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
"Нарывался на конфликт": в США указали на критическую ошибку Зеленского
04:01
 
В миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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