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В шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2025" участвуют около 140 спортсменов - РИА Новости, 01.03.2025
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16:41 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/festival-2002469868.html
В шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2025" участвуют около 140 спортсменов
В шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2025" участвуют около 140 спортсменов - РИА Новости, 01.03.2025
В шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2025" участвуют около 140 спортсменов
Около 140 спортсменов из 14 стран мира принимают участие в основном турнире стартовавшего в Москве Международного шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен 2025",... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:41:00+03:00
2025-03-01T16:41:00+03:00
аэрофлот
москва
шахматы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 140 спортсменов из 14 стран мира принимают участие в основном турнире стартовавшего в Москве Международного шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен 2025", сообщает пресс-служба перевозчика. Впервые в истории фестиваля церемония жеребьевки цвета прошла в формате партии "Армагеддон" между двукратным чемпионом России Владиславом Артемьевым и победителем турнира 2024 года Мохаммадом Амином Табатабаи. Победителем стал Артемьев, он выбрал черный цвет для рейтинг-фаворита, отмечается в сообщении. Фестиваль проходит 1-6 марта в Москве с участием около 140 спортсменов из 14 стран мира, среди которых 45 гроссмейстеров с международными званиями. В детском турнире сыграют более 40 юных шахматистов — призеров российских и международных соревнований. В программе запланированы опен-турнир для участников с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и детский турнир, в котором примут участие юные спортсмены до 15 лет. Призовой фонд главного соревнования составит 19,6 миллиона рублей, из которых победитель получит 4 миллиона рублей. Призовой фонд детского турнира — 400 тысяч рублей. В этом году на турнире будут бороться за победу трехкратный чемпион мира по блицу, чемпион России, двухкратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в составе сборной России Александр Грищук, действующий чемпион мира по блицу, двукратный чемпион России, чемпион Европы и двукратный чемпион мира в составе сборной России Ян Непомнящий, сильнейшие гроссмейстеры России Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, известные гроссмейстеры Ханс Ниманн (США), Рихард Раппорт (Венгрия), Шамсиддин Вохидов (Узбекистан), Раунак Садхвани (Индия), победитель "Аэрофлот Опен 2024" Мохаммад Амин Табатабаи (Иран) и другие титулованные спортсмены. "Аэрофлот Опен" проводится в Москве с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый шахматный турнир в мире. Ежегодные шахматные соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией COVID-19.
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аэрофлот, москва, шахматы
Аэрофлот, Москва, Шахматы
В шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2025" участвуют около 140 спортсменов

На турнир "Аэрофлот Опен" в Москву приехали шахматисты из 14 стран

© Фото : Аэрофлот Опен 2025Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен 2025"
Международный шахматный фестиваль Аэрофлот Опен 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Аэрофлот Опен 2025
Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен 2025"
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 140 спортсменов из 14 стран мира принимают участие в основном турнире стартовавшего в Москве Международного шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен 2025", сообщает пресс-служба перевозчика.
Впервые в истории фестиваля церемония жеребьевки цвета прошла в формате партии "Армагеддон" между двукратным чемпионом России Владиславом Артемьевым и победителем турнира 2024 года Мохаммадом Амином Табатабаи. Победителем стал Артемьев, он выбрал черный цвет для рейтинг-фаворита, отмечается в сообщении.
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Фестиваль проходит 1-6 марта в Москве с участием около 140 спортсменов из 14 стран мира, среди которых 45 гроссмейстеров с международными званиями. В детском турнире сыграют более 40 юных шахматистов — призеров российских и международных соревнований.
В программе запланированы опен-турнир для участников с рейтингом ФИДЕ выше 2300 и детский турнир, в котором примут участие юные спортсмены до 15 лет. Призовой фонд главного соревнования составит 19,6 миллиона рублей, из которых победитель получит 4 миллиона рублей. Призовой фонд детского турнира — 400 тысяч рублей.
В этом году на турнире будут бороться за победу трехкратный чемпион мира по блицу, чемпион России, двухкратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в составе сборной России Александр Грищук, действующий чемпион мира по блицу, двукратный чемпион России, чемпион Европы и двукратный чемпион мира в составе сборной России Ян Непомнящий, сильнейшие гроссмейстеры России Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, известные гроссмейстеры Ханс Ниманн (США), Рихард Раппорт (Венгрия), Шамсиддин Вохидов (Узбекистан), Раунак Садхвани (Индия), победитель "Аэрофлот Опен 2024" Мохаммад Амин Табатабаи (Иран) и другие титулованные спортсмены.
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"Аэрофлот Опен" проводится в Москве с 2002 года. В 2004 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый шахматный турнир в мире. Ежегодные шахматные соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией COVID-19.
 
АэрофлотМоскваШахматы
 
 
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