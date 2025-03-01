https://ria.ru/20250301/evroparlament-2002449528.html

В Европарламенте призвали Европу "показать зубы"

В Европарламенте призвали Европу "показать зубы" - РИА Новости, 01.03.2025

В Европарламенте призвали Европу "показать зубы"

Европа должна "показать зубы" и стать менее зависимой от США, заявила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после перепалки... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:12:00+03:00

2025-03-01T14:12:00+03:00

2025-03-01T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европа должна "показать зубы" и стать менее зависимой от США, заявила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после перепалки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Пришло время нам усилить свою независимость от США… Мы должны показать зубы. Мы должны заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль Европы в мире", - сказала Штрак-Циммерманн, ее слова приводит газета Zeit. По мнению депутата, европейский инвестиционный банк может выпустить облигации, чтобы Европа смогла сама инвестировать в добычу редкоземельных металлов. Таким образом можно было бы заработать "миллиарды", которые могли бы "пойти на пользу" Украине, считает она. Для этого Украина и ЕС должны подписать соответствующее соглашение.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002423616.html

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в мире, европа, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, европарламент, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности