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Европа помогает Украине больше, чем США, заявили в Австрии - РИА Новости, 01.03.2025
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22:51 01.03.2025 (обновлено: 22:52 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/evropa-2002513470.html
Европа помогает Украине больше, чем США, заявили в Австрии
Европа помогает Украине больше, чем США, заявили в Австрии - РИА Новости, 01.03.2025
Европа помогает Украине больше, чем США, заявили в Австрии
Европа помогает Украине в военном плане больше, чем Соединенные Штаты, заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Европа помогает Украине в военном плане больше, чем Соединенные Штаты, заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse. "Европейский Союз делает на Украине во много раз больше того, что делают США. В том числе и в военном отношении. Давайте не будем излишне скромными", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Европа самостоятельно продолжать поддерживать Украину в случае отказа США от ее финансирования. В случае прекращения огня на Украине гарантии безопасности должны предоставить такие страны, как Индия, Бразилия и Китай, считает политик. Необходимо не допустить, чтобы ситуация после завершения конфликта была такой же нестабильной как на границе Северной и Южной Кореи, отметил он. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002510013.html
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002506620.html
https://ria.ru/20250226/avstriya-2001788384.html
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украина, россия, сша, владимир путин, александер шалленберг, сергей лавров, нато
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Александер Шалленберг, Сергей Лавров, НАТО
Европа помогает Украине больше, чем США, заявили в Австрии

Врио канцлера Австрии Шалленберг: Европа помогает Украине больше, чем США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Европа помогает Украине в военном плане больше, чем Соединенные Штаты, заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
«
"Европейский Союз делает на Украине во много раз больше того, что делают США. В том числе и в военном отношении. Давайте не будем излишне скромными", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Европа самостоятельно продолжать поддерживать Украину в случае отказа США от ее финансирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине
Вчера, 22:18
В случае прекращения огня на Украине гарантии безопасности должны предоставить такие страны, как Индия, Бразилия и Китай, считает политик. Необходимо не допустить, чтобы ситуация после завершения конфликта была такой же нестабильной как на границе Северной и Южной Кореи, отметил он.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал, заявил Пушков
Вчера, 21:34
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Австрии заявили о панике в Европе из-за заявлений из Белого дома
26 февраля, 18:08
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинАлександер ШалленбергСергей ЛавровНАТО
 
 
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