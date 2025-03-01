Европа помогает Украине больше, чем США, заявили в Австрии
Врио канцлера Австрии Шалленберг: Европа помогает Украине больше, чем США
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Европа помогает Украине в военном плане больше, чем Соединенные Штаты, заявил врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
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"Европейский Союз делает на Украине во много раз больше того, что делают США. В том числе и в военном отношении. Давайте не будем излишне скромными", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Европа самостоятельно продолжать поддерживать Украину в случае отказа США от ее финансирования.
В случае прекращения огня на Украине гарантии безопасности должны предоставить такие страны, как Индия, Бразилия и Китай, считает политик. Необходимо не допустить, чтобы ситуация после завершения конфликта была такой же нестабильной как на границе Северной и Южной Кореи, отметил он.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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