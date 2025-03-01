https://ria.ru/20250301/evropa-2002481933.html

Глава МИД Германии призвала европейцев защищать свои интересы

Глава МИД Германии призвала европейцев защищать свои интересы - РИА Новости, 01.03.2025

Глава МИД Германии призвала европейцев защищать свои интересы

Европейцы должны сами обеспечивать защиту своих интересов, наращивать собственную обороноспособность, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T18:14:00+03:00

2025-03-01T18:14:00+03:00

2025-03-01T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Европейцы должны сами обеспечивать защиту своих интересов, наращивать собственную обороноспособность, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в свете скандала во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп и Зеленский встретились накануне в Вашингтоне. Встреча перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп также заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Вчерашний день сделал (видение - ред.) более чем понятным. Мы, европейцы… не должны быть наивными. Мы должны поддерживать наши собственные интересы, наши собственные ценности, нашу собственную безопасность, наших людей в Европе", - сказала Бербок в ходе пресс-конференции в субботу. Трансляция велась на YouTube-канале министерства. Бербок назвала итог встречи Трампа и Зеленского "жестокой реальностью". "Многие из вас неспокойно спали из-за кошмарных видео из Белого дома. Честно говоря, я тоже. К сожалению, это был не дурной сон, а жестокая реальность… Вчерашний вечер продемонстрировал, что началось новое время подлости", - подчеркнула министр. Бербок призвала страны Евросоюза принять новый пакет финансовой помощи Украине на саммите, который пройдет в четверг. В перспективе необходимо создать европейский оборонный фонд, который будет отвечать "масштабам вызовов", добавила она. Кроме того, глава МИД выступила за углубление сотрудничества с Великобританией, Францией и Польшей. "Мы больше не можем терять время. Мы должны сейчас действовать быстро на европейском и национальном уровнях. То есть мы не можем ждать формирования нового правительства ФРГ, потому что положение серьезное", - сказала Бербок. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250221/berbok-2000905700.html

https://ria.ru/20250301/evropa-2002476667.html

https://ria.ru/20250301/evropa-2002468065.html

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в мире, германия, россия, украина, анналена бербок, дональд трамп, владимир зеленский, нато, хдс/хсс