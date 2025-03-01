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Премьер Чехии призвал Европу позаботиться о своей безопасности - РИА Новости, 01.03.2025
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17:26 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/evropa-2002476667.html
Премьер Чехии призвал Европу позаботиться о своей безопасности
Премьер Чехии призвал Европу позаботиться о своей безопасности - РИА Новости, 01.03.2025
Премьер Чехии призвал Европу позаботиться о своей безопасности
Европе предстоит великое историческое испытание, она должна будет сама позаботиться о своей безопасности и хорошем будущем, заявил в субботу премьер Чехии Петр... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:26:00+03:00
2025-03-01T17:26:00+03:00
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нато
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ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Европе предстоит великое историческое испытание, она должна будет сама позаботиться о своей безопасности и хорошем будущем, заявил в субботу премьер Чехии Петр Фиала в соцсети X, который в воскресенье 2 марта пример участие в лондонском саммите лидеров стран ЕС. &quot;Европа стоит перед великим историческим испытанием. О своей безопасности и хорошем будущем она должна позаботиться сама. Никто другой за нас этого не сделает… Мы должны увеличить военную поддержку Украины&quot;, - написал Фиала.По словам чешского премьера, если европейцы хотят устойчивого и долгосрочного мира, они должны хорошо вооружиться, что будет невозможно без увеличения расходов на оборону как минимум до 3% ВВП. "Любой, кто утверждает обратное, угрожает национальной безопасности Чехии. И после вчерашнего дня (после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне – ред.) это стало актуальнее, чем когда-либо еще. Наш исторический опыт показывает, что если мы не нарастим усилия достаточно быстро..., то добром дело не кончится. Именно этого я и буду придерживаться на завтрашней (в воскресенье – ред.) встрече в Лондоне", - добавил Фиала. Премьер Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье, 2 марта, саммит по Украине, на который пригласил более 10 европейских лидеров, включая представителей Германии, Франции, Италии и некоторых других, в том числе Чехию, которую на встрече будет представлять премьер Петр Фиала. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250301/evroparlament-2002449528.html
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россия, украина, чехия, петр фиала, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
Россия, Украина, Чехия, Петр Фиала, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Премьер Чехии призвал Европу позаботиться о своей безопасности

Премьер Чехии Фиала: Европе предстоит великое историческое испытание

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 1 мар – РИА Новости. Европе предстоит великое историческое испытание, она должна будет сама позаботиться о своей безопасности и хорошем будущем, заявил в субботу премьер Чехии Петр Фиала в соцсети X, который в воскресенье 2 марта пример участие в лондонском саммите лидеров стран ЕС.
«

"Европа стоит перед великим историческим испытанием. О своей безопасности и хорошем будущем она должна позаботиться сама. Никто другой за нас этого не сделает… Мы должны увеличить военную поддержку Украины", - написал Фиала.

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Вчера, 14:12
По словам чешского премьера, если европейцы хотят устойчивого и долгосрочного мира, они должны хорошо вооружиться, что будет невозможно без увеличения расходов на оборону как минимум до 3% ВВП.
«
"Любой, кто утверждает обратное, угрожает национальной безопасности Чехии. И после вчерашнего дня (после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне – ред.) это стало актуальнее, чем когда-либо еще. Наш исторический опыт показывает, что если мы не нарастим усилия достаточно быстро..., то добром дело не кончится. Именно этого я и буду придерживаться на завтрашней (в воскресенье – ред.) встрече в Лондоне", - добавил Фиала.
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Вчера, 13:35
Премьер Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье, 2 марта, саммит по Украине, на который пригласил более 10 европейских лидеров, включая представителей Германии, Франции, Италии и некоторых других, в том числе Чехию, которую на встрече будет представлять премьер Петр Фиала.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияУкраинаЧехияПетр ФиалаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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