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СМИ сообщили о глубокой зависимости Европы от США в сфере обороны - РИА Новости, 01.03.2025
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16:28 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/evropa-2002468065.html
СМИ сообщили о глубокой зависимости Европы от США в сфере обороны
СМИ сообщили о глубокой зависимости Европы от США в сфере обороны - РИА Новости, 01.03.2025
СМИ сообщили о глубокой зависимости Европы от США в сфере обороны
Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны, без поддержки Соединенных Штатов она окажется крайне слабой, сообщает американский журнал... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:28:00+03:00
2025-03-01T16:28:00+03:00
в мире
европа
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пит хегсет
нато
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны, без поддержки Соединенных Штатов она окажется крайне слабой, сообщает американский журнал Newsweek. "Благодаря десятилетиям откладывания расходов на оборону на второй план после окончания холодной войны европейским странам удалось сохранить ценные системы социального обеспечения, однако это привело к ужасающим пробелам в сфере обороны и сильной зависимости от США… Европейские чиновники не отрицают это… все признают как в частном порядке, так и открыто, что континент прискорбно слаб", - говорится в материале на сайте издания. При этом, по данным издания, лидерам европейских стран по-прежнему не удается добиться достаточного политического влияния для существенного увеличения военных расходов. Отмечается, что власти стран, в которых граждане и так облагаются высокими налогами, не готовы увеличивать их еще больше, а также урезать поступления в такие сферы, как здравоохранение. По мнению старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Эда Арнольда, без поддержки США Европа окажется "очень слаба". Издание пишет про "зияющие дыры" в европейской обороне. В частности, оно относит к ним сферу противовоздушной обороны, производства ракет дальнего радиуса действия, танков и бронетехники. Журнал также указывает на проблемы европейских стран с привлечением личного состава в вооруженные силы. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250220/bloomberg-2000437322.html
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в мире, европа, сша, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
СМИ сообщили о глубокой зависимости Европы от США в сфере обороны

Newsweek: Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны, без поддержки Соединенных Штатов она окажется крайне слабой, сообщает американский журнал Newsweek.
"Благодаря десятилетиям откладывания расходов на оборону на второй план после окончания холодной войны европейским странам удалось сохранить ценные системы социального обеспечения, однако это привело к ужасающим пробелам в сфере обороны и сильной зависимости от США… Европейские чиновники не отрицают это… все признают как в частном порядке, так и открыто, что континент прискорбно слаб", - говорится в материале на сайте издания.
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При этом, по данным издания, лидерам европейских стран по-прежнему не удается добиться достаточного политического влияния для существенного увеличения военных расходов. Отмечается, что власти стран, в которых граждане и так облагаются высокими налогами, не готовы увеличивать их еще больше, а также урезать поступления в такие сферы, как здравоохранение.
По мнению старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Эда Арнольда, без поддержки США Европа окажется "очень слаба".
Издание пишет про "зияющие дыры" в европейской обороне. В частности, оно относит к ним сферу противовоздушной обороны, производства ракет дальнего радиуса действия, танков и бронетехники. Журнал также указывает на проблемы европейских стран с привлечением личного состава в вооруженные силы.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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