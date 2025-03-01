https://ria.ru/20250301/evropa-2002446604.html

Медведев назвал Европу немощной старухой, которой нужна опека США

Медведев назвал Европу немощной старухой, которой нужна опека США - РИА Новости, 01.03.2025

Медведев назвал Европу немощной старухой, которой нужна опека США

Европе жизненно необходима опека США, поэтому ее лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, побузят и "вернутся в стойло", ответил зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:35:00+03:00

2025-03-01T13:35:00+03:00

2025-03-01T13:46:00+03:00

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европа

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дональд трамп

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Европе жизненно необходима опека США, поэтому ее лидеры, поддержавшие Владимира Зеленского, побузят и "вернутся в стойло", ответил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вопрос РИА Новости. "Побузят, отметятся одинаковыми постами в соцсетях и вернутся в стойло. Европа - немощная сварливая старуха, которой жизненно нужна опека США", - сообщил Медведев, отвечая на вопрос о том, что ждет европейских лидеров и их страны после поддержки Зеленского, чья встреча с президентом США Дональдом Трампом не сложилась. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий медведев