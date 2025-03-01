https://ria.ru/20250301/es-2002459637.html

В ЕС хотят создать систему репатриации мигрантов

В ЕС хотят создать систему репатриации мигрантов - РИА Новости, 01.03.2025

В ЕС хотят создать систему репатриации мигрантов

Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер планирует предложить законопроект, который предполагает создание системы репатриации мигрантов. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T15:06:00+03:00

2025-03-01T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер планирует предложить законопроект, который предполагает создание системы репатриации мигрантов. "Я предложу новый закон для создания европейской системы репатриации. Она будет включать в себя обязательство для репатриантов сотрудничать с властями и суровые последствия, если они этого не сделают… Результатом должно быть то, что, когда принимается решение о репатриации, она действительно осуществляется", - заявил Бруннер газете Welt am Sonntag. По информации издания, законопроект планируется представить 11 марта. "Сейчас только примерно каждое пятое лицо, в отношении которого принято решение о репатриации, покидает ЕС. Это неприемлемо… Также есть случаи, когда опасные лица, которые должны быть высланы, просачиваются через дыры в системе и совершают уголовные преступления", - добавил он. По его мнению, в таких ситуациях нужно ужесточить действующие правила, чтобы получить возможность содержать лиц, "представляющих опасность", под стражей до момента репатриации. Также Бруннер планирует представить стратегию ЕС по вопросам внутренней безопасности. Она будет предусматривать удвоение объема доступных Европолу ресурсов, борьбу с нелегальной торговлей оружием и организованной преступностью. По данным Евростата, в 2023 году в Евросоюзе незаконно находились 1,3 миллиона человек. В отношении почти 500 тысяч человек было принято решение о репатриации, однако менее 100 тысяч незаконных мигрантов покинули ЕС в 2023 году.

https://ria.ru/20250220/vens-2000632456.html

https://ria.ru/20241027/pushki-1980360733.html

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