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ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/energetika-2002437692.html
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 01.03.2025
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
Российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:28:00+03:00
2025-03-01T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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