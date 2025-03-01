https://ria.ru/20250301/energetika-2002437692.html

ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 01.03.2025

ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

Российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:28:00+03:00

2025-03-01T12:28:00+03:00

2025-03-01T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах", - говорится в сообщении. Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины