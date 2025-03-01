В столице Эквадора появится мемориал в честь Пушкина и Сильвы
В Кито заложили первый камень мемориального комплекса в честь Пушкина и Сильвы
© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИТО, 1 мар - РИА Новости. Россияне и эквадорцы в пятницу заложили первый камень мемориального комплекса в честь двух выдающихся поэтов - Александра Пушкина и Медардо Анхеля Сильвы, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствовали российские дипломаты, выпускники российских вузов, представители местных властей.
Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту
3 декабря 2024, 05:49
"Это просто чудо, что у нас есть возможность воплотить в жизнь эту великую мечту многих из нас, тех, кто были студентами российских университетов и кто в настоящее время вносят свой вклад в развитие Эквадора с помощью знаний, полученных из России", - сказал агентству писатель и переводчик Марко Антонио Корнехо, являющийся инициатором этого проекта.
"И Сильва, и Пушкин - иконы романтической поэзии... Это очень важный момент для отношений наших стран. Россия и Эквадор - важные торговые, экономические партнеры, партнёры в академической сфере. А теперь появится и символ сближения культур России и Эквадора", - сказал, в свою очередь, РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан.
Мемориал, который возведут в одном из крупных парков Кито рядом с Аллеей поэтов, будет состоять из двух стеклянных панелей, на которых будет изображены портреты Пушкина и Сильвы, они будут расположены друг напротив друга, символизируя как поэтический диалог, так и диалог между культурами двух стран.
На мемориале также будут фразы из произведений поэтов на двух языках. Планируется, что место будет украшено вулканическим камнем из Эквадора и малахитом из России.
Сильва - известный эквадорский поэт-модернист, в его честь в Эквадоре была учреждена международная литературная премия.
В Молдавии предложили установить памятник Пушкину
10 февраля, 20:02