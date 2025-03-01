https://ria.ru/20250301/ekvador-2002401338.html

В столице Эквадора появится мемориал в честь Пушкина и Сильвы

В столице Эквадора появится мемориал в честь Пушкина и Сильвы - РИА Новости, 01.03.2025

В столице Эквадора появится мемориал в честь Пушкина и Сильвы

Россияне и эквадорцы в пятницу заложили первый камень мемориального комплекса в честь двух выдающихся поэтов - Александра Пушкина и Медардо Анхеля Сильвы,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:10:00+03:00

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2025-03-01T06:10:00+03:00

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КИТО, 1 мар - РИА Новости. Россияне и эквадорцы в пятницу заложили первый камень мемориального комплекса в честь двух выдающихся поэтов - Александра Пушкина и Медардо Анхеля Сильвы, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали российские дипломаты, выпускники российских вузов, представители местных властей. "Это просто чудо, что у нас есть возможность воплотить в жизнь эту великую мечту многих из нас, тех, кто были студентами российских университетов и кто в настоящее время вносят свой вклад в развитие Эквадора с помощью знаний, полученных из России", - сказал агентству писатель и переводчик Марко Антонио Корнехо, являющийся инициатором этого проекта. "И Сильва, и Пушкин - иконы романтической поэзии... Это очень важный момент для отношений наших стран. Россия и Эквадор - важные торговые, экономические партнеры, партнёры в академической сфере. А теперь появится и символ сближения культур России и Эквадора", - сказал, в свою очередь, РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан. Мемориал, который возведут в одном из крупных парков Кито рядом с Аллеей поэтов, будет состоять из двух стеклянных панелей, на которых будет изображены портреты Пушкина и Сильвы, они будут расположены друг напротив друга, символизируя как поэтический диалог, так и диалог между культурами двух стран. На мемориале также будут фразы из произведений поэтов на двух языках. Планируется, что место будет украшено вулканическим камнем из Эквадора и малахитом из России. Сильва - известный эквадорский поэт-модернист, в его честь в Эквадоре была учреждена международная литературная премия.

https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html

https://ria.ru/20250210/pushkin-1998493669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эквадор, россия, кито, александр пушкин, в мире