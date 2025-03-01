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Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
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14:33 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002453075.html
Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского
Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025
Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского
Ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политического процесса на Украине, там начнет складываться широкая коалиция,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:33:00+03:00
2025-03-01T14:33:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
спиридон килинкаров
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политического процесса на Украине, там начнет складываться широкая коалиция, заинтересованная в устранении Зеленского с политической сцены, а Трамп отдаст команду "фас" на его критику, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Внутри Украины, я думаю, оживится политический процесс. Этот публичный конфликт с Трампом без оценки украинских политиков не останется. Я вас уверяю, с понедельника мы увидим шквал разного рода заявлений о неправильной стратегии (Зеленского - ред.), о провале дипломатии и многое другое", - заявил Килинкаров РИА Новости. По его оценке, администрация Трампа уже пришла к выводу, что с Зеленским им реализовать свою стратегию будет невозможно. "Соответственно, я не исключаю, что они дадут команду "фас" - активировать все имеющиеся у них политические ресурсы внутри Украины и натравить их на Зеленского и его офис", - прогнозирует Килинкаров. По мнению экс-депутата, всё это приведет к формированию на Украине коалиции против Зеленского. "Она сформируется достаточно быстро, потому что претензий к украинской власти более чем достаточно. А сдержанность позиций политиков и людей (в оценке Зеленского - ред.) была обусловлена контролем над политическими элитами со стороны и американцев и британцев. Поэтому я убежден в том, что жаркие дискуссии на следующей неделе будут не менее интересны внутри Украины, чем то, что мы увидели вчера в США. Эти политические процессы будут очень-очень неприятны и для самого Зеленского, и для тех, кто его курирует", - считает он. По словам экс-депутата, многие политики на Украине заинтересованы в проведении президентских выборов, тем более что это совпадает с желанием Трампа. "Все без исключения партии и все политические игроки, которые есть на Украине, заинтересованы в том, чтобы Зеленский не принимал участия в будущих выборах. Они об этом не говорят публично, но, поверьте мне на слово, это так и есть на самом деле. Они хотят сначала убрать Зеленского как потенциального участника будущей предвыборной гонки, а затем уже запустить политический процесс. Это для них ключевая задача, потому что без Зеленского они создают для себя более конкурентные условия, при которых у них появляются какие-то шансы на самореализацию в украинской политике. С Зеленским, который сконцентрировал в своих руках неограниченную власть, огромный финансовый ресурс, коррупционный ресурс, силовые структуры и так далее - это очень некомфортные условия для участия в выборах", - считает эксперт. Поэтому сначала украинские политики хотят окончательно "выкинуть" Зеленского из политических процессов, а дальше уже согласиться на проведение выборов, где будет более-менее конкурентная среда, полагает Килинкаров. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250301/gosduma-2002409683.html
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002399845.html
https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002432580.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, спиридон килинкаров, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Спиридон Килинкаров, Мюнхенская конференция по безопасности
Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского

Экс-депутат Рады Килинкаров: Трамп отдаст команду "фас" на критику Зеленского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политического процесса на Украине, там начнет складываться широкая коалиция, заинтересованная в устранении Зеленского с политической сцены, а Трамп отдаст команду "фас" на его критику, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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"Внутри Украины, я думаю, оживится политический процесс. Этот публичный конфликт с Трампом без оценки украинских политиков не останется. Я вас уверяю, с понедельника мы увидим шквал разного рода заявлений о неправильной стратегии (Зеленского - ред.), о провале дипломатии и многое другое", - заявил Килинкаров РИА Новости.
По его оценке, администрация Трампа уже пришла к выводу, что с Зеленским им реализовать свою стратегию будет невозможно.
"Соответственно, я не исключаю, что они дадут команду "фас" - активировать все имеющиеся у них политические ресурсы внутри Украины и натравить их на Зеленского и его офис", - прогнозирует Килинкаров.
По мнению экс-депутата, всё это приведет к формированию на Украине коалиции против Зеленского.
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"Она сформируется достаточно быстро, потому что претензий к украинской власти более чем достаточно. А сдержанность позиций политиков и людей (в оценке Зеленского - ред.) была обусловлена контролем над политическими элитами со стороны и американцев и британцев. Поэтому я убежден в том, что жаркие дискуссии на следующей неделе будут не менее интересны внутри Украины, чем то, что мы увидели вчера в США. Эти политические процессы будут очень-очень неприятны и для самого Зеленского, и для тех, кто его курирует", - считает он.
По словам экс-депутата, многие политики на Украине заинтересованы в проведении президентских выборов, тем более что это совпадает с желанием Трампа.
"Все без исключения партии и все политические игроки, которые есть на Украине, заинтересованы в том, чтобы Зеленский не принимал участия в будущих выборах. Они об этом не говорят публично, но, поверьте мне на слово, это так и есть на самом деле. Они хотят сначала убрать Зеленского как потенциального участника будущей предвыборной гонки, а затем уже запустить политический процесс. Это для них ключевая задача, потому что без Зеленского они создают для себя более конкурентные условия, при которых у них появляются какие-то шансы на самореализацию в украинской политике. С Зеленским, который сконцентрировал в своих руках неограниченную власть, огромный финансовый ресурс, коррупционный ресурс, силовые структуры и так далее - это очень некомфортные условия для участия в выборах", - считает эксперт.
Поэтому сначала украинские политики хотят окончательно "выкинуть" Зеленского из политических процессов, а дальше уже согласиться на проведение выборов, где будет более-менее конкурентная среда, полагает Килинкаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСпиридон КилинкаровМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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