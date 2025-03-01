https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002453075.html

Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского

Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 01.03.2025

Экс-депутат Рады рассказал о последствиях ссоры Трампа и Зеленского

Ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политического процесса на Украине, там начнет складываться широкая коалиция,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:33:00+03:00

2025-03-01T14:33:00+03:00

2025-03-01T14:33:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

спиридон килинкаров

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ссора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского приведет к активизации политического процесса на Украине, там начнет складываться широкая коалиция, заинтересованная в устранении Зеленского с политической сцены, а Трамп отдаст команду "фас" на его критику, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Внутри Украины, я думаю, оживится политический процесс. Этот публичный конфликт с Трампом без оценки украинских политиков не останется. Я вас уверяю, с понедельника мы увидим шквал разного рода заявлений о неправильной стратегии (Зеленского - ред.), о провале дипломатии и многое другое", - заявил Килинкаров РИА Новости. По его оценке, администрация Трампа уже пришла к выводу, что с Зеленским им реализовать свою стратегию будет невозможно. "Соответственно, я не исключаю, что они дадут команду "фас" - активировать все имеющиеся у них политические ресурсы внутри Украины и натравить их на Зеленского и его офис", - прогнозирует Килинкаров. По мнению экс-депутата, всё это приведет к формированию на Украине коалиции против Зеленского. "Она сформируется достаточно быстро, потому что претензий к украинской власти более чем достаточно. А сдержанность позиций политиков и людей (в оценке Зеленского - ред.) была обусловлена контролем над политическими элитами со стороны и американцев и британцев. Поэтому я убежден в том, что жаркие дискуссии на следующей неделе будут не менее интересны внутри Украины, чем то, что мы увидели вчера в США. Эти политические процессы будут очень-очень неприятны и для самого Зеленского, и для тех, кто его курирует", - считает он. По словам экс-депутата, многие политики на Украине заинтересованы в проведении президентских выборов, тем более что это совпадает с желанием Трампа. "Все без исключения партии и все политические игроки, которые есть на Украине, заинтересованы в том, чтобы Зеленский не принимал участия в будущих выборах. Они об этом не говорят публично, но, поверьте мне на слово, это так и есть на самом деле. Они хотят сначала убрать Зеленского как потенциального участника будущей предвыборной гонки, а затем уже запустить политический процесс. Это для них ключевая задача, потому что без Зеленского они создают для себя более конкурентные условия, при которых у них появляются какие-то шансы на самореализацию в украинской политике. С Зеленским, который сконцентрировал в своих руках неограниченную власть, огромный финансовый ресурс, коррупционный ресурс, силовые структуры и так далее - это очень некомфортные условия для участия в выборах", - считает эксперт. Поэтому сначала украинские политики хотят окончательно "выкинуть" Зеленского из политических процессов, а дальше уже согласиться на проведение выборов, где будет более-менее конкурентная среда, полагает Килинкаров. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250301/gosduma-2002409683.html

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002399845.html

https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002432580.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, спиридон килинкаров, мюнхенская конференция по безопасности