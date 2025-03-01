https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002432580.html

Экс-депутат Рады оценил поведение Зеленского на переговорах с Трампом

Экс-депутат Рады оценил поведение Зеленского на переговорах с Трампом - РИА Новости, 01.03.2025

Экс-депутат Рады оценил поведение Зеленского на переговорах с Трампом

Поведение Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз ярко показало степень влияния на киевский режим... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:45:00+03:00

2025-03-01T11:45:00+03:00

2025-03-01T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз ярко показало степень влияния на киевский режим Великобритании, которой выгоден конфликт ЕС и США, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. "Я лишний раз убедился, что версия в отношении влияния британского руководства на политическое руководство Украины - это не какая-то конспирология, это то, что реально существует и то, что мы сейчас наблюдаем", - заявил Килинкаров. Он отметил, что после встречи Трампа и Зеленского обостряется конфронтация Европы с администрацией Трампа, что вполне на руку британцам. Килинкаров обратил также внимание, что на фоне того, что многие европейские лидеры выступили в поддержку Зеленского, единственный, кто не делал громких заявлений, это британский премьер Кир Стармер. При этом Зеленский, по его словам, из Вашингтона вылетел напрямую в Лондон. Килинкаров предположил, что Зеленский своими реальными хозяевами и кураторами считает британцев, которые "контролируют коррупционные капиталы и полностью кукловодят процессом". "В Лондоне будет собираться очередной кружок "очумелые ручки" - уже под руководством Британии", - отметил Килинкаров, имея в виду, что лидеры Западной Европы будут обсуждать поддержку Киева и свои дальнейшие действия. "Мне кажется, что в этой ситуации единственный, кто вообще не понимает, вокруг чего и в чьих интересах ведется вот эта вся политическая игра, это немцы. Они абсолютно не понимают, что все это крутится вокруг желания британцев усилить свои позиции как геополитического игрока и усилить свои позиции в Европе. За счет, конечно же, немцев. И Зеленский в этом плане реализует ту стратегию, которую проработали для своей страны, не в интересах Украины, а для своей страны британцы", - подчеркнул экс-депутат.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002384665.html

https://ria.ru/20250220/zajavlenija-2000544936.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, спиридон килинкаров, евросоюз, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности