Экс-депутат Рады оценил поведение Зеленского на переговорах с Трампом
Экс-депутат Рады Килинкаров: влияние Великобритании на Зеленского стало очевидно
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз ярко показало степень влияния на киевский режим Великобритании, которой выгоден конфликт ЕС и США, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Я лишний раз убедился, что версия в отношении влияния британского руководства на политическое руководство Украины - это не какая-то конспирология, это то, что реально существует и то, что мы сейчас наблюдаем", - заявил Килинкаров.
Он отметил, что после встречи Трампа и Зеленского обостряется конфронтация Европы с администрацией Трампа, что вполне на руку британцам.
Килинкаров обратил также внимание, что на фоне того, что многие европейские лидеры выступили в поддержку Зеленского, единственный, кто не делал громких заявлений, это британский премьер Кир Стармер. При этом Зеленский, по его словам, из Вашингтона вылетел напрямую в Лондон. Килинкаров предположил, что Зеленский своими реальными хозяевами и кураторами считает британцев, которые "контролируют коррупционные капиталы и полностью кукловодят процессом".
"В Лондоне будет собираться очередной кружок "очумелые ручки" - уже под руководством Британии", - отметил Килинкаров, имея в виду, что лидеры Западной Европы будут обсуждать поддержку Киева и свои дальнейшие действия.
"Мне кажется, что в этой ситуации единственный, кто вообще не понимает, вокруг чего и в чьих интересах ведется вот эта вся политическая игра, это немцы. Они абсолютно не понимают, что все это крутится вокруг желания британцев усилить свои позиции как геополитического игрока и усилить свои позиции в Европе. За счет, конечно же, немцев. И Зеленский в этом плане реализует ту стратегию, которую проработали для своей страны, не в интересах Украины, а для своей страны британцы", - подчеркнул экс-депутат.