В Екатеринбурге арестовали главреда "Вечерних ведомостей"
Суд арестовал главного редактора "Вечерних ведомостей" Постникова на 14 суток
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток главного редактора местной интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислава Постникова по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики, сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.
Постникова задержали в Екатеринбурге в пятницу, в день, когда он должен был выступать с лекцией об уральской идентичности. На него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики). Как уточнял РИА Новости его адвокат Георгий Краснов, журналиста задержали из-за логотипа "Штаба Навального"* (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена), размещенного в его личном Telegram-канале в сентябре 2021 года.
"Постникова арестовали на 14 суток", – сказали агентству в облсуде.
В сентябре 2022 года в квартире Постникова проходили обыски. Тогда правоохранительные органы допросили журналиста из-за его возможной причастности к фейкам о ВС РФ, по делу о которых заочно арестован экс-депутат Госдумы Илья Пономарев** (признан в России иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Задерживать его не стали, проходил он в деле как свидетель. При этом, как подчеркивал адвокат, Постников не знал экс-депутата, его взглядов не разделял.
В июле 2022 года главреда "Вечерних ведомостей" оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.
* Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в список экстремистов и террористов
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