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Финансист предупредила о сюрпризах от доллара в марте - РИА Новости, 01.03.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:20 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/dollar-2002377795.html
Финансист предупредила о сюрпризах от доллара в марте
Финансист предупредила о сюрпризах от доллара в марте - РИА Новости, 01.03.2025
Финансист предупредила о сюрпризах от доллара в марте
Курсы валют в марте будут зависеть от геополитики: вероятны как 80, так и 100 рублей за доллар, а также скачки между этими уровнями, рассказала агентству... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:20:00+03:00
2025-03-01T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Курсы валют в марте будут зависеть от геополитики: вероятны как 80, так и 100 рублей за доллар, а также скачки между этими уровнями, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.“Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. В первую очередь, рубль в марте будет зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между Россией и США. Это дает рынку надежду на частичное ослабление санкционного давления”, — сказала она.Дополнительным негативом для рубля может стать снижение в марте стоимости нефти Brent до 70-75 долларов за баррель на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+. Позитивом — вероятное сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21 процента.Если геополитические события получат позитивное развитие, доллар может стоить около 80 рублей.Если переговорный процесс не принесет ожидаемых участниками рынка результатов и санкционное давление Запада на Россию усилится, мы можем увидеть возвращение к отметкам 100 рублей за доллар. Сохранение высокой инфляции и продолжающая дешеветь нефть также могут сыграть против нашей нацвалюты, заключила Проценко.
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф), альфа-форекс, доллар, рубль, гузель проценко
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Альфа-Форекс, Доллар, Рубль, Гузель Проценко
Финансист предупредила о сюрпризах от доллара в марте

Финансист Проценко: из-за геополитики в марте доллар может стоить 80-100 рублей

© Getty Images / MicroStockHubКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Getty Images / MicroStockHub
Купюры долларов США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Курсы валют в марте будут зависеть от геополитики: вероятны как 80, так и 100 рублей за доллар, а также скачки между этими уровнями, рассказала агентству “Прайм” генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
“Мы ожидаем средний диапазон по доллару в марте 83-93 рубля. В первую очередь, рубль в марте будет зависеть от геополитики на фоне потепления дипломатических отношений между Россией и США. Это дает рынку надежду на частичное ослабление санкционного давления”, — сказала она.
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Дополнительным негативом для рубля может стать снижение в марте стоимости нефти Brent до 70-75 долларов за баррель на фоне увеличения добычи странами ОПЕК+. Позитивом — вероятное сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21 процента.
Если геополитические события получат позитивное развитие, доллар может стоить около 80 рублей.
Если переговорный процесс не принесет ожидаемых участниками рынка результатов и санкционное давление Запада на Россию усилится, мы можем увидеть возвращение к отметкам 100 рублей за доллар. Сохранение высокой инфляции и продолжающая дешеветь нефть также могут сыграть против нашей нацвалюты, заключила Проценко.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-ФорексДолларРубльГузель Проценко
 
 
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