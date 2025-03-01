https://ria.ru/20250301/dokumenty-2002413578.html

ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году документы

ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году документы - РИА Новости, 01.03.2025

ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году документы

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло президенту США Дональду Трампу засекреченные документы, изъятые у него в 2022 году в ходе обысков в его поместье... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:27:00+03:00

2025-03-01T09:27:00+03:00

2025-03-01T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло президенту США Дональду Трампу засекреченные документы, изъятые у него в 2022 году в ходе обысков в его поместье Мар-а-Лаго, сообщает американский журнал Newsweek. "Президент Дональд Трамп отпраздновал в пятницу возвращение ФБР коробок с засекреченными документами, которые были конфискованы во время рейда в Мар-а-Лаго в 2022 году", - говорится в материале на сайте издания. По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, собственность Трампа была изъята "во время противоправных и незаконных рейдов". "Сегодня мы забираем коробки и грузим их на борт номер один", - приводит журнал слова Чунга. Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны. Судебные производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя.

https://ria.ru/20250209/reuters-1998223587.html

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