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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 01.03.2025 (обновлено: 12:25 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/dnepr-2002436695.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 01.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 95 военных Украины, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:19:00+03:00
2025-03-01T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 95 военных Украины, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское, Запорожской области, Токоревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Днепр составили до 95 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 95 военных Украины, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское, Запорожской области, Токоревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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