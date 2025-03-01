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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 01.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 95 военных Украины, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:19:00+03:00
2025-03-01T12:19:00+03:00
2025-03-01T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 95 военных Украины, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское, Запорожской области, Токоревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Днепр составили до 95 военных