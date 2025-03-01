https://ria.ru/20250301/dnepr-2002436695.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 01.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 95 военных Украины, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:19:00+03:00

2025-03-01T12:19:00+03:00

2025-03-01T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 95 военных Украины, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новопокровка, Каменское, Запорожской области, Токоревка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250301/mo-2002435800.html

россия

украина

запорожская область

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вооруженные силы украины, россия, украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)