Эксперт оценил возможность реабилитации отношений США и Украины
Политолог Сезер: реабилитация отношений Украины и США займет много времени
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вошла в историю мировой дипломатии, на реабилитацию отношений теперь уйдет много времени, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
"Несомненно, сегодняшние события в Белом доме уже вошли в историю мировой дипломатии", - сказал Сезер.
По мнению Сезера, напряженные отношения между Трампом и Зеленским возникли еще во время первого президентского срока американского президента, когда он в телефонном разговоре в сентябре 2019 года призывал Киев провести расследование в отношении на тот момент бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Помимо этого, сказалась поддержка Зеленским Байдена во время предвыборной кампании в 2024 году.
Эксперт отметил, что для Трампа украинское урегулирование является приоритетным, как и шаги по восстановлению отношений Вашингтона с Москвой.
"Для Европы неприемлемы шаги Трампа в сторону дружбы с Россией. Европа выражает крайнюю степень недовольства тем, как Трамп предпринимает шаги для снятия экономического эмбарго, наложенного с целью изоляции России. На самом деле это главный пункт разногласий между США и Европой, украинский кризис здесь на втором плане", - отметил Сезер.
По его мнению, ближайшее окружение Трампа отлично знает ситуацию на Украине и подчеркивает, что Зеленскому необходимо прекратить слепо следовать за Европой и избавиться от ее "оков", пора приступить к переговорам с Москвой.
"После этой перепалки на реабилитацию отношений США и Украины потребуется много времени. Для Зеленского эта ситуация также невыгодна, в том числе перед украинской аудиторией. Конечно, некоторые европейские страны его поддержали, но стоит последить за развитием отношений Киева с Европой после инцидента", - отметил эксперт.
По мнению Сезера, Европе следует учитывать, что хотя Трамп и избран на четырехлетний срок, высока вероятность, что вице-президент Джей-Ди Вэнс может стать его преемником и нынешний внешнеполитический курс продолжится.