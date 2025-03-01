https://ria.ru/20250301/diplomatiya-2002392070.html

Эксперт оценил возможность реабилитации отношений США и Украины

Эксперт оценил возможность реабилитации отношений США и Украины - РИА Новости, 01.03.2025

Эксперт оценил возможность реабилитации отношений США и Украины

Перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вошла в историю мировой дипломатии, на реабилитацию отношений теперь уйдет много времени, заявил РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:27:00+03:00

2025-03-01T03:27:00+03:00

2025-03-01T03:27:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Перепалка президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским вошла в историю мировой дипломатии, на реабилитацию отношений теперь уйдет много времени, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. "Несомненно, сегодняшние события в Белом доме уже вошли в историю мировой дипломатии", - сказал Сезер. По мнению Сезера, напряженные отношения между Трампом и Зеленским возникли еще во время первого президентского срока американского президента, когда он в телефонном разговоре в сентябре 2019 года призывал Киев провести расследование в отношении на тот момент бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Помимо этого, сказалась поддержка Зеленским Байдена во время предвыборной кампании в 2024 году. Эксперт отметил, что для Трампа украинское урегулирование является приоритетным, как и шаги по восстановлению отношений Вашингтона с Москвой. "Для Европы неприемлемы шаги Трампа в сторону дружбы с Россией. Европа выражает крайнюю степень недовольства тем, как Трамп предпринимает шаги для снятия экономического эмбарго, наложенного с целью изоляции России. На самом деле это главный пункт разногласий между США и Европой, украинский кризис здесь на втором плане", - отметил Сезер. По его мнению, ближайшее окружение Трампа отлично знает ситуацию на Украине и подчеркивает, что Зеленскому необходимо прекратить слепо следовать за Европой и избавиться от ее "оков", пора приступить к переговорам с Москвой. "После этой перепалки на реабилитацию отношений США и Украины потребуется много времени. Для Зеленского эта ситуация также невыгодна, в том числе перед украинской аудиторией. Конечно, некоторые европейские страны его поддержали, но стоит последить за развитием отношений Киева с Европой после инцидента", - отметил эксперт. По мнению Сезера, Европе следует учитывать, что хотя Трамп и избран на четырехлетний срок, высока вероятность, что вице-президент Джей-Ди Вэнс может стать его преемником и нынешний внешнеполитический курс продолжится.

https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002388862.html

https://ria.ru/20250301/ouens-2002388447.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, айдын сезер